31.12.2017

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Die ultimative Hackerei Silvestersause | 23.00

Cantina Majolika | Silvester Gala Cantina Royal | 19.00

Dorfschänke | Silvester-Party | 22.00

Fettschmelze | Silvesterparty | 1.00

Gotec | NYE: A.N.A.L./The Yellow Heads u. a. | 23.00

Hemingway Lounge | Musikalisches Silvesterbuffet | 19.30

Kap | Silvesterparty | 22.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Topsy | Silvesterparty | 22.00

Region

Casino Baden-Baden | New Year’s Eve | Silvesterparty | Amy Sue & Friends u. a. | 21.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tom Sawyer und H. Finn | 11.00 | Silvesterkonzert: America! | 19.00 | Meisterklasse | 19.00

Christuskirche | C. Wiebusch (Orgel) | Widor/Vierne u. a. | 20.00

Filmpalast am ZKM | Berliner Philharmoniker/Joyce DiDonato (Mezzosopran) | Strauss/Bernstein/Dvorák u. a. | Live-Übertragung | 17.00

Jakobus-Theater | Der Diener zweier Herren | 18.00 + 21.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 17.30 + 21.00

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 17.00.+ 20.30

Kleine Kirche | Konzert zum Jahresausklang | Bach/Bruckner | 19.30

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 11.00 | Petterssons Feuerwerk für den Fuchs | ab 5 J. | 18.00 | Er ist wieder da | 21.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Sandkorn | Macho Man | Komödie | 18.00 | Wir schweifen App! | Musikkabarett | 18.30 + 21.15 | Dinner for One | 21.00

Stephansaal | Frl. Knöpfle & ihre Herrenkapelle | 18.00 + 21.00

St. Stephan | Festl. Silvesterkonzert mit Trompete + Orgel | 22.00

Tollhaus | Compañia de Circo Eia | Cirque Nouveau | 18.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach | Der Kredit | Komödie | 18.00

Barockkirche St. Peter Bruchsal | Silvesterkonzert | 21.00

Congress Centrum PF | Silvesterkonzert | I Chiao Shih (Mezzosopran)/Südwestdt. Kammerorchester PF | 18.00

Festspielhaus BAD | Silvester-Ballett-Gala | 17.00

Kulturhalle Remchingen | Silvesterball | 19.30

Kurhaus Baden-Baden | Silvester Dinner Ball | 19.45

Kurhaus Bad Herrenalb | Silvestergala | 19.00

Oberrheinhalle Offenburg | Die Nacht der 5 Tenöre | 18.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 19.30

Rosengarten MA | Richard O’Brien’s Rocky Horror Show | 15.00 + 19.00

Schwarzwaldhalle Baiersbronn | Der Nussknacker | Klass. Russisches Ballett aus Moskau | 15.00

Stadthalle HD | Silvesterkonzert | Tschaikowski/Khatchaturian | 18.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Mondlicht und Magnolien | 19.30

Theater BAD | Dinner for One | 18.00 | Tartuffe | 20.00

Theater HD | Ein Sommernachtstraum | 19.00

Zwinger HD | Bacon | Tanzstück von N. Linning | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

fünf | Silvestermenü | 18.00

Region

Siebentäler Therme Bad Herrenalb | Silvester-Event | 19.00