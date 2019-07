04.08.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Kohi | Kohi meets Querfunk Radioshow | 19.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Tollhaus | Charlie Cunningham/Oh Land | 20.30

Region

Pfarrscheune Schöntal-Sindeldorf | Rudi Zapf Trio | Weltmusik | 17.00

Schlossgarten Schwetzingen | Zaz | Nouvelle Chanson | 19.30

Villa Lina Bad Herrenalb | Coffee To Go | Rock/Country | 12.00 | Ralf & Müller | Rockcovers | 16.00



Bühne/Klassik

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 18.00

Kleine Kirche/Ev. Stadtkirche | Int. Orgelsommer | Talk | 19.30 | Christian-Markus Raiser | Brahms/Mulet/Raiser u. a. | 20.30

Region

Freilichtbühne Ötigheim | Münchhausen | 14.00

Kurpark Gernsbach | Was ihr wollt | 20.00

Nationaltheater MA | Titanic – The Musical | 14.30 + 19.00 | Eine deutsche Geschichte | Walter Sittler spielt Erich Kästner | 20.00

Schloss Ettlingen | Die Zauberflöte | 15.00 + 20.00

Schlossgartenhalle Ettlingen | Endstation Sehnsucht | 19.30

Schloss HD | The Sound of Hollywood | 20.30

Stiftskirche Öhringen | Athos Ensemble/Duo Spiritual Standards | Imagination Bach | 17.00

TKV Untergrombach | Drei Männer im Schnee | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Circus3000 | Black Hole Lab: Vorträge/Filme | 18.00

Schloss | Archäologie in Baden – Wie funktioniert das neue Ausstellungskonzept? | 14.30

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Der Vorname | 21.00

Region

Dickhäuterplatz Ettlingen | Open Air Kino: Dancing Queens | 21.00

Klosterviertel Bad Herrenalb | Klosterfest | 11.00

Schloss Bruchsal | Das Belvedere der Bruchsaler Fürstbischöfe | 11.00 | Grotten, Gräber, Gänge | 15.00

Schmuckmuseum PF | Familiensonntag | 14.00