05.02.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Jubez | Mare/Employed To Serve | 16.00

Kleine Kirche | Wolfgang Abendschön & Akzente (Rock/Gospel) + Kleinkunst | 19.00

Mikado | Tango-Tanznachmittag | 15.30

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Z10 | Kulturspätschicht: Cats, das Musical | 20.00

Region

Kurhaus Schömberg | DJ Günther | 15.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Sinfoniekonzert | Nielsen/Mahler | 11.00 | Einführung zu Der Krüppel von Inishmaan | 11.00 | Dylan – The Times They Are A-Changin’ | 19.00 | Die Troerinnen | 19.00

K2 | Honig im Kopf | 18.30

Kammertheater | Rubbeldiekatz | 18.00

Lutherkirche | Kindermitsingkonzert | 16.00

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf… | ab 3 J. | 11.00 | Peter und der Wolf | ab 4 J. | 16.00

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Kosakenzipfel | Loriot-Abend | 19.00

Schloss Gottesaue | Preisträgerkonzert Heinz-Kunle-Wettbewerb | 11.00 | 9. Sinfonisches Konzert | 19.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Region

Festspielhaus Baden-Baden | H. Ferreira (Klarinette) | 11.00

Figurentheater PF | Facetten – eine Augenwischerei | mit Gästen | 17.00

Kurhaus Baden-Baden | Simone Solga | Kabarett | 20.00

Schloss Ettlingen | Chiaroscuro Quartett | Bach/Beethoven u. a. | 18.00

Theater Baden-Baden | Nathan der Weise | 15.00 | Produktion des Kinderclubs | 16.00

Théâtre de Haguenau | Viva Sevilla | La philharmonie de poche | 11.00



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00 | Tatort | 20.15

Brahmssaal | ÜberLeben | Reinhold Messner, Multivision | 18.00

Im Schlachthof | Brunch | 10.00

Kinemathek | Der Geheimbund von Suppenstadt | ab 8 J. | 15.00 | Die Wildente | Australien, dt. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Rathaus am Marktplatz | Leben bei Hofe im 18. Jh | Waschweib Mimi, Stadtführung | 14.00

Schloss Gottesaue | Das kreative Gehirn | E. Altenmüller, Seminar | 10.00

Region

Städt. Galerie Offenburg | Finissage Moritz Götze-Ausstellung | Künstlergespräch | 15.00