05.01.2020

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Region

Cellarium Knittlingen | 2am & Friends | Stehlampen-Konzert | 19.00

Jockeystüble Plittersdorf | Seán Treacy Band | 21.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Max und Moritz | ab 6 J. | 11.00 | Tristan und Isolde | 16.00 | The Broken Circle | 19.00 | Szenen einer Ehe | 19.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 18.30

Insel | Die Abenteuer des Robinson Crusoe | ab 8 J. | 16.00

K2 | Die Comedian Harmonists | 18.30

Kabarett in der Orgelfabrik | Schwamm drüber | Anny Hartmann | 20.15

Kammertheater | Traumschöff - Seekrank vor Glück | 18.00

marotte Figurentheater | Pit Pinguin | ab 3 J. | 11.00 + 16.00 | Arbeitslos und Spaß dabei | 19.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 15.30 + 19.30

Region

Badner Halle RA | Musical Highlights | 20.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Dreikönigskonzert | Sinfonisches Jugendblasorchester K’he | 19.30

Festspielhaus Baden-Baden | TurnGala 2020 | 13.30 + 18.30

Kulturhalle Remchingen | Neujahrskonzert | Sinfonieorchester Ludwigsburg/Gabor Vosteen (Blockflöte) | 18.00

Kurhaus Baden-Baden | Russian Circus On Ice: Schneewittchen | 16.00

Theater Baden-Baden | Der Fall Hau | Krimi | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Eine Reise durch das Schweigen | Märchentheater | 16.00