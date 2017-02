05.03.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Jubez | Toni Release Party/Florian Boger | 19.30

Mikado | Lüül & Band | Weltmusik | 20.00

Schlachthof | Steffi Spingies & Band | 20.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00 | Paddy Schmidt | 19.00

Region

Badner Halle RA | Die große Schlager Hitparade | 18.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Monika Martin | Schlager | 18.00

John Deere Forum MA | SAP Big-Band & Nicole Metzger | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das Theater | Landpartie nach Michelbach | 10.30 | Die Troerinnen | 15.00 | Das Mädchen und der Gotteskrieger | 15.00 | Abschlusskonzert der Int. Händel-Akademie | 17.00 | Safe Places | von F. Richter | 17.30 | Der Liebestrank | Oper | 19.00

Ev. Stadtkirche | R. Friedrich (Trompete)/Christian-Markus Raiser (Orgel) | Vivaldi/Loeillet u. a. | 18.00

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | Musical | 18.00

marotte Figurentheater | Jumbo und Winz | ab 3 J. | 11.00 | Ali Baba | ab 5 J. | 16.00

Sandkorn | Kosakenzipfel | Loriot-Abend | 19.00

Stephansaal | Mascha und der Bär | Puppentheater ab 2 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Tollhaus | Das fette Stück fliegt wie’ne Eins! | Eure Mütter | 19.00

ZKM | con:temporaries | StipendiatInnen der Internationalen Ensemble Modern Akademie | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Maria hilf | Kammerspiel | 19.00

Ehem. Synagoge Sandhausen | Duo Burstein & Legnani | Virtuose Musik für Cello und Gitarre | 11.00

Festspielhaus Baden-Baden | Gidon Kremer/Martha Argerich | Violine/Klavier | 17.00

Figurentheater PF | Balduin der Pinguin | ab 4 J. | 15.00

Kleine Bühne Ettlingen | Die Bremer Stadtmusikanten | Puppentheater ab 3 J. | 15.00

Kreuzkirche Bretten | picobella: Das kleine Konzert | 11.30

Kulturzentrum Kandel | Tag der Hausmusik | 17.00

Rosengarten MA | The Great Dance of Argentina | 20.00

Schloss Ettlingen | Ensemble Il Convito | J.S. Bach/W.F. Bach | 18.00

Stadthalle Eppingen | BLB: Andorra | 19.30

Stadthalle Gernsbach | Oh wie schön ist Panama | Figurentheater | 15.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Schmerzliche Heimat | 19.30

Theater Baden-Baden | Geächtet | 19.00

Theater HD | Morgen und Abend | Oper von G. F. Haas | 19.00

Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00 | Tatort | 20.15

fünf | Menüreihe Aussenansichten: Altrhein (Fisch) trifft Japan | 18.00

Im Schlachthof | Brunch | 10.00

Kinemathek | Ente gut! Mädchen allein zu Haus | ab 6 J. | 15.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Region

Bienwaldhalle Kandel | Ostereiermarkt | 11.00

Marktplatz Bretten | Französischer Markt und verkaufsoffener Sonntag

Mehrzweckhalle Bauerbach | Jahresfeier Gesangverein Bauerbach | 14.30

Mercedes-Benz Werk RA | Internationaler Volkslauf | 7.30

Reuchlinhaus PF | Eröffnung Woche der Brüderlichkeit | 18.00

Saalbau Neustadt | Petit Salon du Chocolat | 10.00

Stadtparkhalle Bretten | Ostermarkt