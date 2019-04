05.05.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.30

Alte Hackerei | The Shrine | Psychedelic Rock | 20.00

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Kohi | Kohi meets Querfunk Radioshow | 19.00

P8 | Lord Vicar/Thronehammer | Doom-Metal | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Region

Café Chaos Wörth | Gerd Dudek & Friends | Modern Jazz | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Picknick auf Parkett: Arbeit | 11.00 | Viel Lärm um nichts | 15.00 | Digital Freischütz | 17.45 | Der Freischütz | 19.00

Insel | Fliegen lernen | Theater ab 2 J. | 16.00

Jakobus-Theater | Dänische Delikatessen | Komödie | 20.00

K2 | Mamma Macchiato | Musical | 18.30

Kammertheater | Tinder | Musical | 18.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 5 J. | 11.00 | Django – Die Rückkehr | 19.00

Tempel | ShadoW | Tanztribüne | 20.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Drei Männer im Schnee | ab 12 J. | 19.30

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Gretchen 89ff. | 18.00

Festspielhaus Baden-Baden | Wesendonck-Lieder | Waltraud Meier (Mezzosopran) | Kammerorchester Basel | Wagner/Tschaikowsky | 17.00

Haus am Westbahnhof LD | Das kleine ich bin ich | marotte Figurentheater, ab 3 J. | 16.00

Herrenhof Neustadt-Mußbach | Ein Sommernachtstraum | 20.00

Herz-Jesu-Kirche Ettlingen | Papageno, die Orgel und die Zauberflöte | Kinder-/Jugend-Orgelfrühling | 15.00

Kellertheater RA | Central Park West | Theater Esprit | 18.00

Kurhaus Baden-Baden | Simone Solga | Kabarett | 20.00

Saalbau Neustadt | De edle Wilde | Chako Habekost | 20.00

Schloss Bruchsal | DMM: Lieder/Drehorgelmusik zum Start in den Sommer | 11.00

Schütte-Keller Bühl | Carmelo de Feo: Musikkabarett | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Die Glasmenagerie | 19.30

Theater Baden-Baden | Einblick in die 24. Baden-Württembergische Theatertage | 11.00 | Der Steppenwolf | 19.00

Theater HD | Lieber schamloser Tod | 11.00 | Gespräch über Theater in der Türkei | 12.30 | Mechul Pasa | 18.00 | Preisverleihung Stückemarkt | 21.00

Zwinger HD | Light Theory | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Carl-Kaufmann-Stadion | Badische Meile | 10.30

Festhalle Durlach | Tattoo Convention | 12.00

Innenstadt/Weststadt | Fest der Sinne + Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Kinemathek | Streik | F, dt. UT | 17.00 | Liebesleben | D | 19.00

Lions Fidelitas Classic | Charity-Oldtimer-Rallye

Messe | Nadelwelt | Int. Messe für Handarbeiten | 10.00

Multikulti | Brunch | 10.00

Schloss | Zeitgeistwandern.de: Geschichtsbuch Innenstadt | Stadtführung per Rad | 11.00 | Zeitgeistwandern.de: Das Geschichtsbuch Karlsruhe | Tageswanderung | 11.00

Stephanplatz | Cityflohmarkt | 13.00

vhs | Die Aufbruchsgeschichte in Worten, Fotografien und Pianoklängen | 15.00

Region

Gloria Kino HD | Hiwwe wie driwwe – Pfälzisch in Amerika | 11.00

Landkreise GER/SÜW | Radel ins Museum: Eröffnung am Rheinaue-Museum Neuburg/Rhein | 11.00

Innenstadt Bruchsal | Sommertagszug | 14.00

Murginsel Gernsbach | Mittelalterfest | 10.00

Schloss Ettlingen | Expertisa – Ettlinger Leistungsschau | 11.00

Schloss/Rosengarten Ettlingen | Markt für Gartenkunst und Handwerk | 12.00

Techn. Museum PF | Familiensonntag | 14.00

Villa Böhm Neustadt | Paint Your Future | Ausstellung junger Neustadter KünstlerInnen | 11.00