05.11.2017

Club/Live Musik

Bürgerzentrum Mühlburg | Wawau Alder Trio | Gypsy Jazz | 19.00

Die Stadtmitte | New Noise: Battery | 15.00

Konzerthaus | Tim Bendzko | 20.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Substage | Our Last Night/Blessthefall/New Volume | Post-Hardcore-Rock | 20.00

Tollhaus | Silje Nergaard | 19.00

Region

Alte Feuerwache MA | Enjoy Jazz | Hot 8 Brass Band | 20.00

Andreasbräu Leopoldshafen | Seán Treacy Band | 11.00

Ev. Gemeindehaus Berghausen | 25 Jahre Gospelchor GetUp | 17.00

Vogelbräu Ettlingen | 10er-Eis | Rock-/Pop-Covers | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Götterdämmerung | 15.00 | Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn | ab 6 J. | 17.00 | Safe Places | 19.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 18.30

Kammertheater | Aufguss | 18.00

marotte Figurentheater | Pit Pinguin | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Orgelfabrik Durlach | Sound of Silence? | Percussion Power | 18.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Demut vor deinen Taten, Baby | 19.00

Festspielhaus BAD | Herbstfestspiele | Grigory Sokolov, Klavier | 19.00

Forum König-Karls-Bad Bad Wildbad | HfM: Kammermusik | Oboe/Klavier | 15.30

Haus am Westbahnhof LD | Das kleine Gespenst | marotte Figurentheater ab 4 J. | 16.00

Himmelreicher Puppentheater Langensteinbach | Die Bremer Stadtmusikanten | ab 3 J. | 15.00

Kurhaus BAD | Benefizkonzert | A. Fuchs, Violine | 16.00

LA8 BAD | Klarinettenquintett | Mozart/Fuchs | 11.00

Probenfabrik Bruchsal | BLB: Café Europa – Heinrich Böll | 11.00

Stadthalle Eppingen | BLB: 24 Stunden im Leben einer Frau | 19.30

Stiftsgut Keysermühle Klingenmünster | HfM: Kammermusik | Oboe/Flöte | 17.00

Stiftskirche BAD | Meisterkonzerte | Tamás Pálfalvi, Trompete | 14.00

Theater BAD | Bella Figura | 11.00 | Das Fräulein von Scuderi | 19.00

Theater HD | Die Bremer Stadtmusikanten | ab 6 J. | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Allee-Hotel | Ninon Hesse zähmt den Steppenwolf | Lit.-musikal. Soirée | 19.00

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Fettschmelze | Frühstück | 11.00

Hermann-Jung-Haus Graf-Rhena-Str. 20a | Herbstbasar der Herzkissen-Aktion | 10.30

Kinemathek | Fiore | I, dt. UT | 19.00 | Lasciati andare! | I, dt. UT | 21.15

Kongresszentrum | Film & Comiccon | www.filmundcomiccon.com | 10.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Messe | offerta | Erlebnis-/Einkaufsmesse | 10.00

Messplatz | Herbstmess’ | 10.00 | Arlene Hell | 17.00

Schloss Gottesaue | Dr. Hermann Büttner Klavierwettbewerb | Klavier/Cello | 10.00

vhs | Männer-/Vätertag | Vortrag/Workshops | 11.30

Region

Melanchthonhaus Bretten | Das Amt des Papstes aus reformatorischer Sicht | Vortrag | 17.00

Pfälzer Krimiwochenende | www.pfalz.de

Schloss/Schlossgartenhalle Ettlingen | Kunst & Handwerk | 11.00