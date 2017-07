06.08.2017

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Tollhaus | Fuel Fandango/Nubiyan Twist | 20.00

Region

Alter Bahnhof Neulussheim | Seán Treacy Band | 20.00

Place Herri Hans La Petite Pierre | Au Grès du Jazz | Trio Ponty Lagrène Eastwood | 17.00 | Biréli Lagrène Acoustic Quartet | 21.00

Platz der Franz. Garnison Speyer | Picknickkonzerte: Le Roi Julie | 11.00

Schloss Ludwigsburg | Andreas Bourani/Yvonne Catterfeld | 19.00

Schlossgarten Schwetzingen | Philipp Poisel | 19.30

Stadtpark Bretten | Contrabrass Big Band | 11.30



Bühne/Klassik

Ev. Stadtkirche | Int. Orgelsommer | Talk | 19.30 | Benjamin Righetti | Bach/Couperin u. a. | 20.30

Kammertheater | Rain Man | 18.00

marotte Figurentheater | Michel in der Suppenschüssel | ab 5 J. | 16.00

Messplatz | Zirkus Charles Knie | 11.00 + 16.00

Tollhaus | Race Horse Company: Around | Neuer Zirkus ab 4 J. | 15.00

Region

Freilichtbühne Ötigheim | Luther | 17.00

Haus am Westbahnhof LD | Tanzperformance Liam Clancy & Arianne Hoffmann | 19.00

Kloster Hirsau Calw | Hans im Glück | 11.30 | Kloster in Flammen: Diva meets Tenöre | 20.30

Nationaltheater MA | Alvin Ailey American Dance Theater | 17.00

Schloss Ettlingen | The Rocky Horror Show | Musical | 20.30

Schloss Stutensee | Lenin in Stutensee – Die Bauern sind zurück! | Werkraum-Theater | 21.00

TKV Untergrombach | Der Fächer | Theater | 20.00



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00

fünf | Paella Abend + Livemusik | 18.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Schloss Gottesaue | Open Air Kino: Die große Sause | 21.00

Region

Bad Herrenalb | Klosterfest

Ecomusée d’Alsace Ungersheim | Animationen im magischen Licht

Gasometer PF | Wahr oder falsch – Geschichten/Anekdoten | 12.00

Innenstadt PF | Bertha-Benz-Fahrt

Kulturhaus LA 8 Baden-Baden | Sommerdialoge | Kann Wahrheit etwas Beliebiges sein? | 19.30

Museumsschiff MA | Familientag | 10.00

Östringen | Weinfest

Schloss Neuenbürg | Historisches Spectaculum | 11.00

Theater Baden-Baden | Sommerdialoge | Inspirationen zur Staatsform der Demokratie | Vortrag + Musik | 16.00