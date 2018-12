06.01.2019

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Tollhaus | Die Cubaboarischen | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Aschenputtel | 11.00 + 15.00 | Das schlaue Füchslein | 18.00

Das Sandkorn | En Suite – Allein mit Audrey Hepburn | 18.30

Insel | Gold! | Oper ab 4 J: | 16.00

K2 | Wir sind mal kurz weg | 18.30

Kammertheater | Dinner for One | 15.00 + 18.00

Konzerthaus | Die Nacht der 5 Tenöre | 19.00

marotte Figurentheater | Michel in der Suppenschüssel | ab 5 J. | 11.00 | Der Grüffelo | ab 4 J. | 16.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 11.00 + 15.30

Tollhaus | Florian Schroeder & Volkmar Staub | Kabarett | 19.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | Dreikönigskonzert | Sinfonisches Jugendblasorchester K’he | 17.00

Festspielhaus Baden-Baden | Chinesischer Nationalcircus: The Great Wall | 18.00

Figurentheater PF | Die kleine Hexe | ab 4 J. | 15.00

GDA Wohnstift Neustadt | Neujahrskonzert | Lehár/Stolz/Kálmán u. a. | 16.00

Haus des Gastes Bad Bergzabern | Chako Habekost | 20.00

Schloss Ettlingen | Musik aus dem Heidelberger Lautenbuch des Sebastian Ochsenkun | 18.00

Stadthalle HD | Pinocchio – das Musical | ab 4 J. | 15.00

Theater Baden-Baden | Das kalte Herz | ab 5 J. | 17.00 | Melodie XX | Liederabend | 20.00

Theater im Riff Bruchsal | Frau Holle | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Cantina Majolika | Brunch | 11.00

Multikulti | Brunch | 10.00

Städt. Galerie | Tag der offenen Tür | 11.00

ZKM | Tag der offenen Tür | 11.00 | Was ist Open Access? | Diskussion | 16.00

Region

Schloss Bruchsal | Workshop in Serviettenbrechen | 13.00 | Immer wieder Frankreich | Führung | 15.00

Techn. Museum PF | Familiensonntag | 14.00