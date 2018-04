06.05.2018

Club/Live Musik

Fliederplatz Mühlburg | Fiesta International | 10.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Substage | eRRdeKa | Rap | 20.00

Tempel | Laila Biali | Singer/Songwriterin | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tiger und Löwe | 18.00 | Safe Places | 20.00

Das Sandkorn | Die erste Falte | Komische Oper | 16.00

dm-Arena | Ehrlich Brothers | Magie-Show | 19.00

Insel | Weibrations & Deep C Divas | 19.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 18.30

Kammertheater | Der Stripper | Liebeskomödie | 18.00

marotte Figurentheater | Piggeldy&Frederick | ab 4 J. | 11.00 + 16.00

Messplatz | Yakari und Kleiner Donner | Pferdeshow | 11.00 + 15.00

Tollhaus | Auf und Davon – Nackt über die Alpen | Komödie | 19.30

Wohnstift Rüppurr | HfM: Klavierrezital | 17.00

Region

Alte Turnhalle Hilpertsau | Auf dünnem Eis | Komödie | 18.00

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | SWR1 Hits & Storys – Die Große Schneidewind-Show | 20.00

Chawwerusch Theater Herxheim | „Carpe Diem“ – Ein kurzer Sommernachtstraum | 19.00

Europa-Park-Arena Rust | Grease | Musical | 15.00

Hagenau | www.humour-des-notes.com | Musikkabarett-Festival

Haus am Westbahnhof LD | Toter Mann | Didi Conrath, Texte/Lieder/Schauspiel | 18.00

Herz-Jesu-Kirche Ettlingen | Orgelfrühling: Die Orgel reist nach Hollywood | Kinderkonzert | 15.00

Himmelreicher Puppentheater Langensteinbach | Keine Angst vorm großen König | ab 3 J. | 15.00

Hist. Ratssaal Speyer | Russische Klaviertrios | 18.00

Hofkirche Bruchsal | Dominik Axtmann (Orgel) | Dupré/Bach u. a. | Antrittskonzert des neuen Bezirkskantors | 18.00

Reithalle RA | König Ödipus | ensemble 99 | 18.30

Relais Culturel Wissembourg | HfM: Kammermusikrezital | 17.00

Reuchlinhaus PF | Frühlingsträume: Benefiz des Zonta Clubs PF | Mozart/Chopin u. a. | 16.00

Rosengarten MA | Mannheimer Philharmoniker/A. Margulis (Violine)/A. Buzlov (Cello) | Brahms/Schubert | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: insel [innen] | Bürgertheater | 19.30

Stiftsgut Keysermühle Klingenmünster | HfM: Kammermusik | 17.00

Theater BAD | Die Gärtnerin aus Liebe | Oper | 15.00 | Das Fräulein von Scuderi | 19.00

Theater HD | Arsen und Spitzenhäubchen | Komödie | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Carl-Kaufmann-Stadion Beiertheim | Badische Meile | 10.30

Europahalle | Weltlachtag: Lachwanderung | 13.45

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Gedok | Botox zum Lachen: Der Körper der Frau und das Gelächter der Befreiung | Texte/Vortrag/Diskussion | 14.00

Kinemathek | Louis & Luca – Das große Käserennen | ab 6 J. | 15.00 | Mein 68 – Verspäteter Brief an meinen Vater | Film/Vortrag | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Lions Fidelitas Classic | Oldtimer-Rallye

Messe | Nadelwelt | Int. Veranstaltung für Handarbeiten | 10.00

Naturschutzzentrum Rappenwört | Wasserspiele: Freies Spielen/Basteln für Kinder und Erwachsene | 13.00

Nottingham-Anlage | Weltlachtag: Lachyoga-Schnupperstunde | 10.30

Schloss | zeitgeistwandern.de | Epochenwanderung per Rad | 10.30

Unser Onkel Gutenbergplatz | Lettering-Workshop | 11.00

vhs | Heinrich Heine zum 220. Geburtstag | Vortrag/Gespräch | 15.00

Region

Bruchsal | Sommertagszug | 14.15

Büchenau | Spargelfest

Hippodrome Strasbourg-Hoerdt | Salon du jardin & Fête des plantes | 10.00

Maimarkt MA | Körperwelten (Halle 26): Body-Painting Event | 10.00

Schloss Bruchsal (DMM) | BLB: Glauben Sie wirklich, dass eine Maschine denkt? | Lesung | 14.00

Spargelhof Frey Hördt | Spargeltage mit Rahmenprogramm

Südpfalz | Aktionstag Radel ins Museum: Tag der offenen Museen | 11.00

Veranstaltungshalle Büchenau | Spargelfest | 11.00