07.04.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.30

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Kohi | Forum Freie Musik | Markus Eichenberger/Daniel Studer: Suspended | 20.00

P8 | Spröde Lippen | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Substage | Nazareth & Support | 20.00

Region

Wirtshaus Konfetti Neustadt | Palzbänd | 20.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das große Elefantenkonzert | ab 6. | 11.00 + 15.00 | Willkommen | Komödie | 19.00

Das Sandkorn | Aber bitte mit Panik! | Kabarett | 18.30

Ehem. Kühlhaus (Alter Schlachthof) | Spuktheater | 18.00

Ev. Stadtkirche | Vivaldi: Die vier Jahreszeiten | Kammerorchester der Neuen Philharmonie Hamburg | 17.00

Insel | Lieblingsbuch: Einfach tierisch | 16.00

K2 | Glorious! | 18.30

Kammertheater | Tinder – Das Musical | 18.00

Lutherkirche | Mozart: Requiem/Mendelssohn Bartholdy: Passionskantate | Lutherkantorei/Capriccio Fridericiana/Solisten | 19.00

marotte Figurentheater | Ritter Rost | ab 5 J. | 16.00 | Der Ritter der Kokosnuss | 19.00

Ökumen. Gemeindezentrum Oberreut | Ohne Katia ging nicht im Hause von Thomas Mann | Theater Die Spur | 19.00

Schlosshotel | Der Teufel der Rennbahn | Krimidinner | 18.00

Tempel | Tanzbegegnungen: Monsun Theater | 20.00

Region

BadnerHalle RA | Dui do on de Sell | Mundart-Kabarett | 19.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Herr Ben lädt ein | 17.00

Figurentheater PF | Der standhafte Zinnsoldat | ab 5 J. | 15.00

Haus am Westbahnhof LD | Piggeldy und Frederick | 16.00

Kleine Bühne Ettlingen | Zartbitter | Komödie | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Finn, der Feuerwehrelch | ab 3 J. | 15.00

Schloss Ettlingen | Mozarts Ohrwurm | Familienstück ab 5 J: | 15.00

Stadthalle Gernsbach | Puppentheaterwoche | Ritterhelmpflicht für kleine Drachen | ab 4 J. | 11.30 + 15.00 | Ronja Räubertochter | ab 8 J. | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Amerika | 19.30

Stiftsgut Keysermühle Klingenmünster | Corinna Mitterer (Kontrabass) | 17.00

Theater Baden-Baden | Robinson & Crusoe | ab 11 J. | 15.00 | Faust II | 19.00

Theater HD | Der Prozess | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Der Gott des Gemetzels | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Atelier für Malerei Eva Balogh | Portrait-Wochenend-Workshop | 14.00

Hemingway Lounge | Auch recht! | K’her Haus der Erzählkunst | 19.00

Jubez | Tanzbegegnungen | Creation Laboratory | Workshop mit Gira Dança | 14.00 | Popnetz-Meeting | 14.30

Kinemathek | Der junge Picasso | GB, dt. UT | 17.00 | Bildbuch | F | 19.00

Mikado | Frauen-Kleidertausch | 16.00

Schauburg | www.independentdays.de

Schloss | zeitgeistwandern.de | Geschichtsbuch Innenstadt | Führung per Rad | 11.00

Schwarzwaldhalle | Münzmesse | 9.00

vhs | Geschichten erzählen – mit Worten berühren | Vortrag | 10.00 | Die Schokoladenseite des Lesens | Lieblingslesestücke | 16.00

ZKM | 30 Jahre ZKM | Celebrating Open Codes | 11.00 | Internet Yami-Ichi | Flohmarkt | 12.00

Region

Buchhandlung Kolibri Bretten | Drei Mal Leben | Y. Reza | 18.00

Schloss Edesheim | Kunsthandwerkermarkt | 11.00

Schmuckmuseum PF | Familiensonntag | 14.00

Schömberg | Aktionstag: Bauermarkt/Flohmarkt/verkaufsoffener Sonntag u. a. | 11.00