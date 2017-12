07.01.2018

Club/Live Musik

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Tollhaus | Dota | Pop/Rock | 19.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Tom Sawyer und H. Finn | 11.00 + 15.00 | Einführung in Willkommen | 11.00 | Götterdämmerung | 16.00 | Angriff auf die Freiheit | 19.00

Ev. Stadtkirche | Leon Tscholl (Orgel) | Bach/Franck/Messiaen | 11.45

Insel | Der kleine Prinz | ab 8 J. | 15.00

K2 | Spanisch für Anfängerinnen | 18.30

Kammertheater | Show Must Go On | Tribute to Freddie Mercury | 18.00

marotte Figurentheater | Weißt Du eigentlich, wie lieb ich Dich hab | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Messplatz | K’her Weihnachtscircus | 11.00 + 15.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Das Dschungelbuch | 16.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Heinrich del Core | Kabarett | 19.00

Bürgerzentrum Bruchsal | The 12 Tenors | 20.00

GDA Wohnstift Neustadt | Gesangssolisten/Younggeun Yoon (Klavier) | Puccini/Verdi u. a. | 16.00

Himmelreicher Puppentheater Langensteinbach | Räuber schlafen später ein | ab 3 J. | 15.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Das kleine Känguru lernt fliegen | ab 4 J. | 16.00

Relais Culturel Wissembourg | HfM: Xenija Geugelin, Violine | 17.00

Rest. Surumu (Rennbahn) Iffezheim | Das fliegende Einhorn | Dinnershow | 18.30

Rosengarten MA | Neujahrskonzert der Mannheimer Philharmoniker | 19.00

Stadthalle Deidesheim | Chako Habekost | Mundart-Comedy | 20.00

Stiftsgut Keysermühle Klingenmünster | HfM: Kammermusik | 17.00

Theater BAD | Bella Figura | 15.00

Theater im Riff Bruchsal | Die kleine Hexe | von O. Preußler | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Fettschmelze | Frühstück | 11.00

Kinemathek | Der blaue Pfeil | ab 5 J. | 15.00 | Die Flügel der Menschen | Kirgisistan/NL/D/F, dt. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Vierburgenhalle Neckarsteinach | Dreikönigsantik-/Vintagemarkt | 11.00