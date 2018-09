07.10.2018

Club/Live Musik

Jubez | Ezio im Duo | 20.00

NCO-Club | Freies Tanzen | DJs | 20.30

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00 | Continental | 20.00

Substage | Monuments/Vola u. a. | 18.45 | Me & Marie | 20.00

Tollhaus | Web Web feat. Max Herre | Jazz | 19.30

Region

Betriebswerk HD | Enjoy Jazz | Von Salz und Liebe: Ralph Dutli | Literatur/Musik | 17.00

Gewächshaus Stärk Weingarten | Da Blechhauf’n: Die Wirtshausrunde | 10.30



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Picknick auf Parkett: Starke Frauen | 11.00 | Anna Bolana | 15.00 | Die Zukunft ist weiblich | Gespräch | 16.00 | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 19.00 | Europa flieht nach Europa | 19.00

Das Sandkorn | Lars Sörensen: SchlankER- Ein Mann macht sich dünne | 18.30

K2 | Wir sind mal kurz weg | 18.30

Kammertheater | Der Stripper | Liebeskomödie | 18.00

Lutherkirche | Iris-Trio | Poulenc/Fauré/Purcell u. a. | 17.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 11.00 | Die Känguru-Chroniken | 19.00

Schlosshotel | Krimidinner: Die Nacht des Schreckens | 18.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Mörderkarussell | Komödie | 18.00

Congress Centrum PF | Südwestdt. Kammerorchester PF/Elin Kolev (Violine) | Vivaldi/Rossini u. a. | 19.00

Festspielhaus Baden-Baden | Bernstein Dances | Hamburg Ballett John Neumeier | 18.00

Johannesgemeinde HD | Justizmord des Jakob Mohr (Theater HD) | 20.00

Kleine Bühne Ettlingen | Tratsch im Treppenhaus | Schwank | 19.00

Klosterkirche Bad Herrenalb | Orchestra Carolina | Schmittbauer/Treiber/Reger/Haydn | 18.00

Schloss Schwetzingen | Vogler Quartett/Nikolaus Friedrich (Bassettklarinette) | Mozart/Mack | 11.00

Stadthalle Gernsbach | Rotkäppchen | Puppentheater ab 3 J. | 15.00

Theater Baden-Baden | Auerhaus | ab 15 J. | 16.00 | Hiob | Musikal.-szenische Lesung | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Scherz beiseite | 19.30



Lesung/Vortrag/Film+

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Filmpalast am ZKM | Digimon Adventure tri. – Chapter 5: Coexistence | DF | 17.00 | OF, dt. UT | 20.00

Hubraum Durlach | Brunch | 10.30

Karlsburg Durlach | Hochzeitsmesse | 11.00

Kinemathek | Thilda & Die beste Band der Welt | ab 8 J. | 15.00 | Deutschland im Herbst | D | 17.00 | Miles Ahead | USA, dt. UT | 19.00

Kohi | Bilderschau mit Naturfarbenbildern | Eckbert Lösel | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Luthersaal | Sound of Torture | Film/Gespräch/Eritreisches Essen | 18.00

Mikado | Kaffeeklatsch | 15.00

Naturkundemuseum | Frischpilzausstellung | 10.00

Räume (Linkenheimer Allee 8) | Brunch | 10.00

Stadtmuseum | K’her Männer in der Stadtgeschichte | 15.00

vhs | Merkels vierte Amtszeit im Spiegel der Macht | Vortrag/Gespräch | 15.00

ZKM | Beyond Festival: Future Design

Region

Annweiler | Keschdefeschd

Geschwister-Scholl-Haus Ötigheim | ÖtigArt: Kunst und Kunsthandwerk | 11.00 | Kinderprogramm | 14.00

Innenstadt Ludwigsburg | Kastanienbeutelfest: Kunst-/Genussmarkt | 11.00 | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Kath. Pfarrzentrum Büchenau | Ugandafest | 11.30

Obst-/Gartenbauverein Bruchsal | Erntedankfest | 11.00

Odeon Kino MA | Enjoy Jazz: Shut Up and Play the Piano | 11.00

Ölbronn | Erntedankfest: MK Bolsternang | 11.00 | Festumzug | 13.30 | Musik mit Martin | 19.00

Pforzheim | Verkaufsoffener Sonntag: Wirtschaftswunder | 12.00

Probenfabrik Bruchsal | BLB: Café Europa | Hajo Kurzenberger, Kopfweitsprung | 11.00

Schauwerk Sindelfingen | Sabrina Haunsperg | Ausstellungsrundgang mit der Künstlerin | 15.00

Schloss Bruchsal | Vojvodina | Volkskundlicher Vortrag über die multikulturelle Provinz in Serbien | 11.00

Schmuckmuseum PF | Familiensonntag | Mitmachaktionen | 14.00

Städt. Galerie Offenburg | Carolin Jörg | Künstlergespräch | 11.00

Syte Hotel MA | Enjoy Jazz | SWR2 – Erklär mir Pop | 20.00