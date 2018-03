08.04.2018

Club/Live Musik

Alte Hackerei | Negative Approach | 20.30

Orgelfabrik Durlach | Festival für Improvisierte Musik: Schmidt/Blank, Lunch Box u. a. | 16.00 | Die Tür, Clavichord miez Powerchord u. a. | 18.00 | Klangrot, ReSha & Friends u. a. | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Music | 16.00

Region

Europa-Park Arena Rust | The Bar at Buena Vista | 19.00

Halle 02 HD | Cris Cosmo & Band | 20.00

Schnick-Schnack RA-Niederbühl | 2Cool | Musikfrühstück | 10.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Die lustigen Nibelungen | Operette | 19.00

Insel | Farbenfroh & schwarzgeärgert | Theaer ab 2 J. | 15.00

Jakobus-Theater | Auf und davon | Komödie | 20.00

K2 | Gatte gegrillt | 18.30

Kammertheater | Die Drei von der Tankstelle | Musikal. Komödie | 18.00

marotte Figurentheater | Piggeldy & Frederick | ab 4 J. | 11.00 + 16.00 | Die Känguru-Chroniken | 20.00

Tollhaus | Der Reggaehase Boooo | Familienkonzert | 14.00

Region

Himmelreicher Puppentheater Langensteinbach | Die Erfindungen des Prof. Magnus | ab 4 J. | 15.00

Kleine Bühne Ettlingen | Dänische Delikatessen | Komödie | 19.00

Museum Frieder Burda BAD | Soirée: Lehman Brothers | 19.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Misery | Stephen King | 19.30 | Der Steppenwolf | 19.30

Steinhaus Knittlingen | Ernst Mantel | Schwäb. Comedy | 19.00

Theater BAD | Anatevka | 19.00

Theater HD | Faust (Margarete) | Oper von Gounoud/Texte Elfriede Jelinek | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Cantina Majolika | Brunch | 11.00

Festplatz | Street Food Festival | 12.00

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Kinemathek | Tony Conrad – Completely in the Present | Porträt | 17.00 | Reseba – The Dark Wind | Irak/D/Syrien/Katar, dt. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Region

Schloss Bruchsal | Der hinterlistige Hebel | Harald Schwiers, Lesung | 11.00

Speyer | Wein am Dom | 12.00