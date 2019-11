08.12.2019

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Jubez | Planes Mistaken For Stars/Wolves Like Us | 20.00

Schwarzwaldhalle | The Voice of Germany | Live in Concert | 19.00

Scruffys Irish Pub | Flohzirkus Orquestra | Kinderkonzert | 15.00 | Des Kelly | Irish Songs | 19.00

Region

Christuskirche MA | Black Harmony Gospel Singers | 18.00

Kulturhaus Osterfeld PF | Rock meets Classic | Enzo D’Eugenio/Blockbuster | 19.00

Roxy Kino Neustadt | Huun-Huur-Tu | Weltmusik | 20.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Hänsel und Gretel | Konzert ab 6 J. | 11.00 + 15.00 | Max und Moritz | 11.00 + 14.00 | Mein Jahr ohne Udo Jürgens | 19.00

Ev. Stadtkirche | CoroPiccolo/K’her Barockorchester/Solisten | Bach: Magnificat/de Lalande: Te Deum | 17.00

Friedrichsplatz | Christkindlesmarkt | 11.00 | Bläserchor St. Peter und Paul Mühlburg | 18.00

K2 | Du kannst mich mal...lieben! | 18.30

Kammertheater | Weihnachten auf dem Balkon | 15.00

Lutherkirche | Adventsliedersingen | Kinderkantorei der Lutherana | 17.00

marotte Figurentheater | Der kleine Weihnachtsmann | ab 4 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00

Musentempel | Jans Klavier- und Gitarrenschule: Schülerkonzert | 11.00 + 13.00

Schlachthof | Die Made mit Speck | 18.00

Schloss Gottesaue | Adventskonzert der Heinrich Hertz-Gesellschaft | 11.00

Spuktheater | Subtiler Spuk | 20.00

St. Stephan | P. Fritz-Benzing (Orgel) | Adventsmusik von Bach/Franck u. a. | 16.00

Tempel | Sindbad der Seefahrer | Tiyatro Diyalog | 15.00

Tollhaus | Sarah Bosetti | Kabarett | 20.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Summ Summ | Theater über Bienen | 19.00

Festspielhaus Baden-Baden | Goldmund Quartett | Haydn | 11.00

Figurentheater PF | Die LichtSpielKugel | Figurentheater myre ro ab 4 J. | 16.30

Kleine Bühne Ettlingen | Der Wolf und die 7 Geißlein | Puppentheater ab 3 J. | 15.00 | Kunst | Komödie | 19.00

Klosterkirche Bad Herrenalb | Klassik im Kloster: Ligurianische Weihnacht | Benefiz | 16.30

Reithalle RA | Dornröschen | ensemble 99 | 14.00 + 16.00

Stadthalle Gernsbach | Brassensemble Salaputia | 18.00

Stadtkirche Bruchsal | Evensong | Dekanats-Pop-Chor & Band | 18.00

Stadtparkhalle Bretten | Jahreskonzert der Stadtkapelle Bretten | 18.00

Theater Baden-Baden | Der Fall Hau | Kriminalgeschichte | 19.00

Theater HD | Die lustige Witwe | Operette | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Eine Reise durch das Schweigen | Märchentheater | 16.00

Tullahalle Bühl-Vimbuch | Jahreskonzert des MV Vimbuch | 17.00



Lesung/Vortrag/Film+

Cantina Majolika | Brunch | 11.00

fünf | Menüreihe Fernweh: Wild - indisch | 18.00

Gaststätte Mastweide Durlach | Dornwalder Hexenweihnacht: Hexentanz/Kinderprogramm/Guggemusik | 12.00

Kaffeehaus Schmidt | Besinnliches und Schönes zum zweiten Advent | Literaturcafé | 11.00

Kinemathek | Kurzfilme ab 6 J. | 15.00 | Leonardo: Die Werke | 17.00 | Wintermärchen /Der blinde Fleck | D | 19.00

vhs | Die Wochen nach dem Brexit?! | 15.00

Region

Altstadt Tübingen | chocolart Schokoerlebniswelt | 11.00

Bad Bergzabern | Karolinenweihnachtsmarkt

Dierbach | Weihnachtsmarkt

Jakobshof Freckenfeld | Weihnachtsmarkt/Künstler-/Handwerkermarkt | 12.00

Kloster Maulbronn | Weihnachtsmarkt | 11.00

Klosterviertel Bad Herrenalb | Adventsmarkt | 11.00

Marktplatz Kandel | Christkindelmarkt | 12.00

Probenfabrik Bruchsal | BLB: Café Europa: Literaturnobelpreise | Olga Tokarczuk/Peter Handke | 11.00

Schloss Bruchsal | Weihnachtszauber und Lichterglanz | 15.00