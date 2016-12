08.01.2017

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Orgelfabrik Durlach | Café Milonga | Tango | 15.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Z10 | Café XXX | 20.00

Region

Kurhaus Schömberg | DJ Günther | 15.00

Vogelbräu Ettlingen | ... | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Schneeweißchen und Rosenrot | 11.00 + 15.00 | Gewalt | 17.00 + 19.00 | Hänsel und Gretel | 18.00

Kammertheater | Der kleine Horrorladen | 18.00

Konzerthaus | Die Nacht der 5 Tenöre | 19.00

marotte Figurentheater | Vom kleinen Maulwurf, der... | ab 3 J. | 11.00 + 16.00

Messplatz | Karlsruher Weihnachtscircus | 11.00 + 15.30

Sandkorn | Alice im Wunderland | Musical ab 5 J. | 15.00 | Die Wunderübung | 19.00 | Der Golem | 19.30

Theater Die Käuze Waldstadt | Der Wolf und die sieben Geißlein | ab 5 J. | 16.00

Tollhaus | De Weeschwie’sch-Män | Chako Habekost | 19.00

Region

Bürgerzentrum Bruchsal | The 12 Tenors | 20.00

Exiltheater Bruchsal | Eine Reise in den Süden | von B. Wendel | 17.00

Festspielhaus Baden-Baden | Chr. Park (Klavier) | Schumann/Beethoven u.a. | 11.00

Kath. Kirche Minfeld | Neujahrskonzert mit Geige und Dudelsack | 17.00

Kleine Bühne Ettlingen | Harold and Maude | 19.00

Marionettenbühne Mottenkäfig PF | Frau Holle | 15.00

Saalbau Neustadt | Musical Highlights | 18.00

Schloss Ettlingen | Danae Dörken (Klavier) | Debussy/Brahms u. a. | 18.00

Theater Baden-Baden | Gift. Eine Ehegeschichte | 15.00

Theater im Riff Bruchsal | Das Dschungelbuch | ab 5 J. | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00 | Tatort | 20.15

Im Schlachthof | Brunch | 10.00

Kinemathek | Freundschaftsgeschichten | ab 5 J. | 15.00 | Baden Baden | B/F | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00