08.03.2020

Club/Live Musik

AKK | Freies Tanzen | 20.45

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Jubez | Int. Frauentag: Programm zu feministischer Politik/Kultur | 17.00

Kunstfachwerk N6 Grötzingen | Musique brute | Helmut Bieler-Wendt (Geige)/Johannes Frisch (Kontrabass)/Eiko Yamada (Blockflöte) | 19.00

P8 | iwishicouldstay präsentiert: Rivers & Tides + Support | Emopunk | 20.00

Scruffys Irish Pub | Irish Folk Session | 16.00

Region

Vogelbräu Ettlingen | Seán Treacy Band | 11.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Faust | Oper | 15.00 | The Broken Circle | 19.00

Bürgerzentrum Mühlburg | Marcus Kappis (Oboe)/Ellen Becht (Klavier) | Händel/Verdi/Bizet u. a. | 19.00

Das Sandkorn | Tatort – So isch’s wore! | Komödie | 18.30

K2 | Die Comedian Harmonists | 15.00

Kammertheater | Bed of Roses | 18.00

Konzerthaus | Sinfonieorchester des KIT/Tobias Drewelius | Ives/Mahler | 18.00

marotte Figurentheater | marottinale: Konrad, das Kind aus der Konservenbüchse | ab 5 J. | 11.00 | Glatt Verkehrt | ab 3 J. | 16.00

Schlachthof | Hier liegen sie richtig | Musikkabarett | 19.30

Tempel | Das Königsbuch | Tiyatro Diyalog | 15.00 + 17.00

Tollhaus | Anna Mateur & The Beuy | Musikkabarett | 19.00

Region

Altes Kaufhaus LD | Meisterkonzert | Elina Vähälä (Violine)/Villa Musica-StipendiatInnen | Beethoven | 11.00

Bürgerzentrum Bruchsal | Sinfonieorchester 1837 Bruchsal | Frühjahrskonzert | 17.00

Capitol MA | Schneewittchen – das Musical | 11.00 + 15.00

Chawwerusch Theater Herxheim | Alarm | Theaterstück | 19.00

Festspielhaus Baden-Baden | Christian Gerhaher (Bariton)/Kammerorchester Basel | Schubert/Holliger | 17.00

Figurentheater PF | Der Froschkönig | ab 4 J. | 15.00

Kath. Gemeindehaus Berghausen | Weltfrauentag | Anne Folger (Klavierkabarett)/Frühstücksbüffet | 10.00

Kleine Bühne Ettlingen | Rumpelstilzchen | Puppentheater ab 3 J. | 15.00 | Amber Hall | Mysterytheater | 19.00

Kurhaus Baden-Baden | Arnulf Rating | Kabarett | 20.00

Schloss Ettlingen | Frauenliebe und Leben zum Int. Frauentag | Seda Amir-Karayan (Alt)/Thomas Seyboldt (Klavier) | Schumann/Schubert | 18.00

St. Georg Kandel | Posaunenchöre der Südpfalz/Bläserarbeit der Prot. Landeskirche Pfalz | 18.00

Stadthalle Gernsbach | Die siebziger Jahre – Zeitreise mit Bildern/Musik | 18.00

Theater Baden-Baden | Der zerbrochne Krug | 19.00

Theater HD | La flauta mágica | 19.00



Lesung/Vortrag/Film+

Gedok | Literatinnen im Dritten Reich | Lesung/Vortrag | 11.00

Kohi | Cyanotypie (Eisenblaudruck) | Constanze Zacharias, Workshop | 11.00

Schloss | zeitgeistwandern.de: Epochenwanderung Recht + Freiheit, Gleichheit + Brüderlichkeit | 13.30

Steinstr. 23 | Einführung in die Transmissionsmeditation | 10.00

Stephanssaal | China | 16.00 | Myanmar | 19.00 | Live-Dokus

vhs | 100 Tage Kommission v.d.L. | Vortrag/Gespräch | 15.00

Region

Innenstadt Bühl | Jahrmarkt | 11.00 | Verkaufsoffener Sonntag | 13.00

Marktplatz Bretten | Französischer Markt/Verkaufsoffener Sonntag

Melanchthonhaus Bretten | Gott im Grundgesetz | Vortrag | 17.00

Mercedes-Benz-Werk RA | 30. Int. Volkslauf | 7.30