09.04.2017

Club/Live Musik

Bad. Staatstheater | Rebecca Raffell: A Midnight Radio Transmission | Jazz Night | 19.00

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Region

Alte Feuerwache MA | Roosevelt | 20.00

Capitol MA | Anna Depenbusch & Band | 20.00

dasHaus LU | Leoniden | 19.00

Karlstorbahnhof HD | Jacques Palminger & 440 Hz Trio | 17.00

Kurhaus Schömberg | DJ Günther | 15.00

Rosengarten MA | African Angels | Cape Town Opera Chorus | 19.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Das Theater | Landpartie nach Michelbach | 10.00 | Sinfoniekonzert | Fauré/Schönberg u. a. | 11.00 | Stolpersteine Staatstheater | 15.00 | Dylan – The Times They Are A-Changin’ | 19.00

Christuskirche | Musikal. Abendlob | Cantus Juvenum | 18.00

K2 | Sarg niemals nie | Musical | 18.30

Kammertheater | Janosch-Livehörspiel | 15.00 | Ziemlich beste Freunde | Komödie | 18.00

marotte Figurentheater | Der Grüffelo | ab 4 J. | 11.00

Martin-Luther-Haus Grötzingen | Der Neurosen-Kavalier | Akkordeonfreunde-Komödie | 18.00

Mikado | Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen | Theater | 20.00

Sandkorn | Arsen und Spitzenhäubchen | 19.00

St. Stephan | Bach: Johannespassion | Stephanschor/Kammerphilharmonie/Solisten | 17.00

Region

Alte Turnhalle Gernsbach-Hilpertsau | Der Kredit | 18.00

Casino BAD | Ensemble Berlin-Prag | 11.00

Chawwerusch Theater Herxheim | 1 Bauer von 70 | 11.00

Festspielhaus BAD | Berliner Philharmoniker und Sir Simon Rattle | Mahlers Sechste | 18.00

Figurentheater PF | Das kleine Känguru lernt fliegen | ab 4 J. | 15.00

Kleine Bühne Ettlingen | Der Seelenbrecher | Psychothriller | 19.00

Kurhaus BAD | Scharoun-Ensemble | 14.00

Lutherkirche Bruchsal | Orgelkonzert | 17.00

Peterskirche HD | Bachchor | Fauré/Franck | 19.00

Theater BAD | La Tragédie de Carmen | 14.00 | Ronny von Welt | ab 11 J. | 16.00

Theater HD | Khôra | Tanzstück von N. Linning | 15.00



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00 | Tatort | 20.15

Festplatz | Street Food Festival | 12.00

Im Schlachthof | Brunch | 10.00

Kaffeehaus Schmidt | Kürzestgeschichten und Sekundenstorys | Literaturcafé | 11.00

Kinemathek | Elina | ab 7 J. | 15.00 | Tu nichts Böses | I, dt. UT | 19.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Schauburg | www.independentdays-filmfest.com

Staatl. Kunsthalle | Membra Jesu Nostri | Musikal. Führung | 15.30

vhs | Der Dauerkonflikt in Syrien | Vortrag | 15.00

Region

Bürgerhaus Neuer Markt Bühl | Kunsthandwerkermarkt | 11.00

Kulturhalle Remchingen | Mineralienbörse | 10.00

Schloss Neuenbürg | Augsburger Puppenkiste | Ausstellungseröffnung | 11.00

Stadthalle Maulbronn | Weinmesse Westlicher Stromberg | 11.00

Technisches Museum PF | Publikumsfest zur Wiedereröffnung | 10.00