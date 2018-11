09.12.2018

Club/Live Musik

Die Stadtmitte | Jam Session | 19.00

Scruffys Irish Pub | Flohzirkus Orquestra | Kinderparty | 15.00 | Seán Treacy | 19.00

Tabou | K’her Jazz Trio | A Tribute to Oscar Peterson | 18.30

Region

Halle 02 HD | GReeeN | 19.00

Johanniskirche MA | Blechbläserquintett Brasserie | 17.00

Martinskirche Ettlingen | Enzo D’Eugenio (Crossover Pop Tenor) | 17.00

St. Paul Bruchsal | Evensong: Dekanats-Pop-Chor & Band | 18.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Der Freischütz | Kinderkonzert | 11.00 + 15.00 | Kammerkonzert: Beethoven/Bax u. a. | 11.00 | Nora, Hedda und ihre Schwestern | 19.00 | Am Boden | 19.00

Das Sandkorn | Ludwig fun! | Musikal. Komödie | 19.00

Ev. Stadtkirche | St. Petersburg Brass Quintett | Schostakowitsch/Tschaikowski | 17.00

Hemingway Lounge | Edvard Grieg’s Liederalbum | R. Stürmer (Gesang)/H. Herzberger (Klavier) | 17.00

K2 | Mamma Macchiato | Satirisches Musical | 18.30

Lutherkirche | Bach: Weihnachtsoratorium I-III | Lutherana/Solisten | 17.00

marotte Figurentheater | Der kleine Weihnachtsmann | ab 4 J. | 11.00 + 14.00 + 16.00

Schlachthof | Spanisch für Anfängerinnen | Komödie | 18.00

Schloss Gottesaue | Aschenputtel | Musiktheater ab 5 J. | 15.00

Stadtkirche Durlach | Querflöte und Orgel bei Kerzenschein | Haydn/Rutter u. a. | 17.00

Stadtmuseum | Martha & Mathilde | Dt.-frz. Performance | 14.00

Stephanienbad | Mandolinata | 18.00

Tempel | Das Königsbuch | Tiyatro Diyalog | 15.00

Tollhaus | Männerabend | Komödie | 19.00

Region

Chawwerusch Theater Herxheim | Wer die Warheit tut – Scheidewege des neuen Bistums | 17.00

Festhalle Schützingen | Dui do on de Sell | Mundart-Kabarett | 19.00

Festspielhaus Baden-Baden | Tine Thing Helseth (Trompete) & tenThing | Weihnachtskonzert | 19.00

Haus am Westbahnhof LD | Lotta feiert Weihnachten | Theater ab 4 J. | 16.00

Himmelreicher Puppentheater Karlsbad | Haltestelle Theaterplatz | ab 4 J. | 15.00

Kurhaus Baden-Baden | Weihnachtsbäckerei | Theater ab 4 J. | 15.00 + 16.30

Löwensaal Nöttingen | Swingin’ Santa | Weihnachtscomedy | 18.00

Pfarrkirche Gossersweiler | MSG-Bigband LD/Bläserensemble L. Wiedekind/Solisten | Weihnachts-Benefiz | 17.00

Schloss Bruchsal | Festl. Drehorgelklänge | 13.00 | Ballett: Getanzte Weihnachtsklänge | 14.00 + 16.00 | Weihnachtszauber und Lichterglanz (Führung) | 15.00

Schloss Schwetzingen | La verità in cimento | Oper von A. Vivaldi | 18.00

Stadthalle Speyer | Chako Habekost | 20.00

Stadttheater Bruchsal | BLB: Komplize | 19.30

Theater Baden-Baden | Das kalte Herz | ab 5 J. | 15.00 | Das Fräulein von Scuderi | 19.00

Theater im Riff Bruchsal | Frau Holle | 16.00



Lesung/Vortrag/Film+

Cantina Majolika | Brunch | 11.00

Fettschmelze | Katerfrühstück | 11.00

Kinemathek | Weihnachtsgeschichten | 15.00 | Fanny und Alexander | Schweden/F/D | 19.00 | OV Die Legende der Prinzessin Kaguya | Japan, dt. UT | 21.15

Lago | Familienbrunch | 10.00

Multikulti | Brunch | 10.00

Rathausgewölbe Durlach | Weihnachts-Künstlermarkt | 11.00

Schloss | Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit | zeitgeistwandern.de | 13.30

vhs | Italiens aktuelle Position in der EU | Vortrag/Gespräch | 15.00

ZKM | Dein Wort für Menschenrechte | Lange Lesenacht | 18.00

Region

Altstadt Tübingen | chocolART: Schoko-Erlebniswelt | 11.00

Bad Herrenalb | Adventsmarkt | 11.00

Ev. Klosterkirche Bad Herrenalb | Amerikanische Weihnacht | Glissando Quartett | 16.30

Hist. Altstadt Gernsbach | Weihnachtsmarkt | Livemusik | 11.00

Jakobshof Freckenfeld | Weihnachtsmarkt | 12.00

Kath. Kirche Hohenwettersbach | Adventsmarkt & DRK Tannebaum-Märktle | 11.00

Klosterhof Maulbronn | Weihnachtsmarkt | 11.00

Kurpark Bad Wildbad | Weihnachtsmarkt | 11.00

Plätzel/Marktplatz Kandel | Christkindelmarkt | 12.00

Probenfabrik Bruchsal | BLB: Café Europa | Jim Morrison | 11.00

Rathausgewölbe Bad Herrenalb | Heukrippe | 13.00

Salle de la Bourse Strasbourg | Winter Art Salon | 10.30 | Preisverleihung | 16.00

Schloss Bad Bergzabern | Weihnachtl. Karolinenmarkt | 11.00

Städt. Galerie Fruchthalle RA | Eva Rosenstiel im Gespräch mit Peter Hank | 15.00

Theater im Pfalzbau LU | Lausbubengeschichten | Gelesen von Holger Stockhaus | 11.00