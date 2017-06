09.07.2017

Club/Live Musik

Kohi | Offene Bühne Forum Freie Musik | 19.30

Scruffys Irish Pub | Sunday Session | Irish Traditional Music | 16.00

Region

Gartenschau Bad Herrenalb | Tag der Chormusik

Kulturhalle Berghausen | Beastie Bug-In: US Car-/Käfertreffen | Shakin Cats | Rock’n’Roll | www.beastie-bugs.de

Schloss RA | Die Fantastischen Vier | 19.00

Stadtgarten PF | Musikfest | 13.00

Wiesengelände dm-Arena Rheinstetten | Grashüpfer Open Air | Ellen Alien/Nastia/Ray Okpara/Klangkuenstler/Brother & Sister u. a. | 13.00



Bühne/Klassik

Bad. Staatstheater | Kammerkonzert | Telemann/Bach/Purcell | 11.00 | Ballett: Rusalka | 19.00

Christuskirche | Landesjugendbarockorchester Ba-Wü | 11.30

K2 | Honig im Kopf | Komödie | 18.30

Kammertheater | Non(n)sens | Musical | 18.00

marotte Figurentheater | Der kleine Ritter Trenk | ab 5 J. | 16.00

Sandkorn | Arsen und Spitzenhäubchen | 19.30

Schloss Gottesaue | Musik im Gespräch: Das Klavier hat meinen Geist gerettet | 18.00

Theater Die Käuze Waldstadt | Der kleine Rabe Socke | ab 3 J. | 17.00

Tollhaus | Helge Schneider | 20.30

Region

Belvedere Bruchsal | Im weißen Rössl | 20.30

Dorint BAD | Solisten des Chamber Orchestra of Europe | 11.00

Festspielhaus BAD | Mozart: La Clemenza di Tito | 17.00

Freilichtbühne Ötigheim | Luther | Schauspiel | 17.00

Kirchl Gernsbach-Obertsrot | Jugendorchester Baden-Baden | 18.30

Königl. Kurtheater Bad Wildbad | Rossini & Co | 11.15 | Rossini: Le cinesi | 15.40

Schloss Edesheim | Michel aus Lönneberga | 11.00 | Markus Krebs | Comedy | 20.00

Schloss Ettlingen | Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer | ab 5 J. | 11.00 | Kassandra | ab 14 J. | 17.00 | The Rocky Horror Show | Musical | 20.30

Schloss HD | Kiss me, Kate | Musical | 20.30

Theater BAD | Tartuffe | 15.00 | Hexenjagd | ab 14 J. | 19.00

Waldklinik Dobel | HfM: Violoncellorezital | 18.30



Lesung/Vortrag/Film+

Beim Schupi | Brunch | 11.00

Lago | Familienbrunch | 10.00

Majolika | Yoga Event | 17.00

Region

Begegnungen und Mobilität am Rhein | Fête du vélo | www.pamina-rheinpark.org | 9.00

Schloss Bruchsal | Schlossfest | 11.30

Schloss Neuenbürg | Eckhard Bausch | Bildhauerkurs ab 16 J. | 11.00

Tour de Pamina | Wissembourg-Haguenau | www.vis-a-vis-pamina.eu