22. Stummfilm-Festival Karlsruhe

Vom angedachten umfangreichen Programm mit „teuflischen“ Filmen wie „Les quatre cents farces du diable“, Murnaus „Faust“ oder „Rapsodia satanica“ von Nino Oxillia mussten Josef Jünger und sein „Stummfilm-Festival“-Team Abstand nehmen.

Stark gestiegenen Kosten für Raum- und Technikmieten und ein unzureichender städtischer Zuschuss sind die Gründe, dass der veranstaltende Verein Déjà Vu Film nun das Programm „Parodien – Film im Film“ kuratiert hat, in dem auch die Vorbilder im Fokus stehen.

Angefangen bei der Festivaleröffnung mit dem Publikumserfolg „The Three Musketeers“ (Mi, 29.1., 19 Uhr, Jazzclub, Musik: Sai Lento – Reiko Emura, Klavier/Piano; Shinichi Minami, Schlagzeug/Percussion) von Fred Niblos mit Douglas Fairbanks in der Hauptrolle und seinem Gegenbild „Die drei Muskrepiere“ von Max Linder, der zusammen mit Charlie Chaplins „Burlesque On Carmen“ (Fr, 31.1., 19 Uhr, Kinemathek, Musik: Richard Siedhoff, Klavier/Piano) gezeigt wird. „Dr. Jekyll And Mr. Hyde“, einer der frühen Verfilmungen der bekannten Novelle von Robert L. Stevensons, wird im Rahmen einer Benefizveranstaltung zugunsten des Festivals unmittelbar in „Dr. Pyckle And Mr. Pride“ (Sa, 1.2., 18.30 Uhr, Musik: Leo Perrigo, Klavier/Piano) mit Stan Laurel verballhornt.

Im Rahmen von „Stummfilm für und mit Kindern“ (So, 2.2., 15 Uhr, Jazzclub) gibt’s mit „Die Eroberung des Nordpols“ (Musik: Anu Rautakoski, Klavier/Piano) einen großen Fantasyfilm des frühen Kinos, dazu „Kurzfilme von Gaston Velle, Georges Meliès und Segundo de Chomon“ (Musik: Klavierschüler von Rautakoski) und „Charles Chaplin – Behind The Screen“ (Musik: Reiko Emura, Klavier/Piano). Zum 50. Jubiläum der Kinemathek läuft außerdem Georg Wilhelm Pabsts „Die Büchse der Pandora“ (Do, 30.1., 19 Uhr, Musik: Richard Siedhoff, Klavier/Piano & Mykyta Sierov, Oboe) mit Louise Brooks als Lulu. -pat