26. Kurz-Film-Tour

Im Herbst 2022 wurden die „Lola“-Trophäen des „Deutschen Kurzfilmpreises“ vergeben.

Jetzt gehen die nominierten und preisgekrönten Shorts, von denen sieben in Karlsruhe beim AFK laufen, wieder auf bundesweite Kinotournee.

Programm

Würdenbewahrerin

Regie: Sandro Rados, Deutschland 2021, Spielfilm, Deutsch/Bosnisch, 8:29 Min., FSK 12, Nominierung in der Kategorie Spielfilm bis zehn Minuten Laufzeit

Backflip

Regie & Buch: Nikita Diakur, Deutschland 2022, Animationsfilm, zwölf Min, Engl. mit dt. UT, Deutscher Kurzfilmpreis in Gold in der Kategorie Animationsfilm bis 30 Minuten Laufzeit

Hundefreund

Regie: Maissa Lihedheb, Deutschland 2022, Spielfilm, Deutsch, 18 Min., FSK 16, Nominierung in der Kategorie Spielfilm von mehr als zehn bis 30 Minuten Laufzeit

Will My Parents Come To See Me

Regie: Mo Harawe, Österreich, Deutschland, Somalia 2022, Spielfilm, Somali m. dt. UT, 28 Min., Deutscher Kurzfilmpreis in Gold in der Kategorie Spielfilm von mehr als zehn bis 30 Minuten Laufzeit

Sunset Singers

Regie/Buch/Animation/Schnitt: Jessica Poon, Deutschland 2022, Animationsfilm, Kantonesisch m. dt. UT, 10:39 Min., FSK 6, Nominierung in der Kategorie Animationsfilm bis 30 Minuten Laufzeit

Urban Solutions

Regie: Arne Hector, Vinícius Lopes, Luciana Mazeto, Minze Tummescheit, Deutschland 2022, Experimentalfilm, Dokumentarfilm, Deutsch/brasilianisches Portugiesisch mit dt. UT, 30 Min., Nominierung in der Kategorie Experimentalfilm bis 30 Minuten Laufzeit

Platform

Regie, Buch: Steffen Köhn, Johannes Büttner, Deutschland 2022, Spielfilm, Englisch, Tamil m. dt. UT, 16:20 Min., Nominierung in der Kategorie Spielfilm von mehr als zehn Minuten bis 30 Minuten Laufzeit