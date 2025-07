27. Kurz-Film-Tour

Die für eine „Lola“ nominierten Kandidaten des „Deutschen Kurzfilmpreises“ 2024 gehen zusammen mit ausgezeichneten Beiträgen zum 27. Mal auf deutschlandweite Kinotournee.

Sechs von 13 werden beim AFK in Karlsruhe vorstellig: „Dull Spots Of Greenish Colours“, Gewinner „Animationsfilm bis 30 Min.“), „Fire Drill“ (Gewinner in der Kategorie „Spielfilm von mehr als zehn bis 30 Min.“), „Tako Tsubo“ (Nominé „Animationsfilm bis 30 Min.“), „Engar madaram geriste bud aan shab (As If Mother Cried That Night)“ und Bull’s Heart (Nominés „Spielfilm von mehr als zehn bis 30 Min.“) sowie Stadtmuseum (Nominé „Dokumentarfilm bis 30 Min.“). -pat