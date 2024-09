31. Pride Pictures – Queer Film Festival Karlsruhe

Nach der fulminanten Jubiläumsausgabe zum 30. legt das „Queer Film Festival Karlsruhe“ weiter zu – mit noch mehr Filmen und Gästen als je zuvor und einem neuen Filmpreis.

13 Spielfilme (u.a. je 19 Uhr, Schauburg: „Crossing“: Mo, 21.10., auch Sa, 26.10., 20.30 Uhr, Kinemathek; „Solo“: Di, 22.10., auch Fr, 25.10., 20.30 Uhr, Kinemathek; „Les Tortues“: Do 24.10.; „What A Feeling“: Fr, 25.10.; „All Shall Be Well“: So, 27.10., auch Di, 22.10., 20.30 Uhr, Kinemathek) und drei Dokus („If I Die, It’ll Be Of Joy“: Mo, 21.10.; „Asog“: Di, 22.10.; „Boylesque“: So, 27.10., je 18.15 Uhr, Kinemathek) umfasst das Programm, dazu drei Kurzfilmblöcke („Ying Yang“: So, 27.10., 20.30 Uhr; „It Runs In The Family“: Fr, 25.10., 18.15 Uhr), wobei „Erotic Encounters“ (So, 27.10., 15 Uhr, jeweils Kinemathek), „das süße Bedürfnis erfüllt, auch einmal mehr Haut und Nacktheit zu zeigen“. Weil es bei den im CSD-Rahmen gewählten Matineefilmen auf ein Unentschieden hinauslief, sind sowohl die US-amerikanische satirische Teenie-Romantikkomödie „But I’m A Cheerleader“ (Sa, 26.10.) als auch das Roadmovie „To Wong Foo“ (So, 27.10., je 12 Uhr, Kinemathek) zu sehen.

Mit dem „Pride Picture Prism“ erfüllt sich das Festivalteam den lang gehegten Wunsch nach einem eigenen Filmpreis: Der „City Of Media Arts Short Film Award“ wird samt 1.000 Euro Preisgeld zum Festivalabschluss überreicht (So, 27.10., 20.30 Uhr, Kinemathek).

In Koop mit dem Jungen Staatstheater bitten die „Pride Pictures“ fachkundige Gäste zur Podiumsdiskussion „Queer über Generationen hinweg – Brücken zwischen Identität und Aktivismus“ (Mi, 23.10., 18 Uhr, Insel): Nain Heiligers vom Kölner Institut für Diversity- und Antidiskriminierungsforschung, Content Creatorin und Journalistin Leonie Löwenherz, Stefan Micheler, Historiker mit Forschungsschwerpunkt Geschichte der Geschlechter und Sexualitäten, und Ralf Schäfer, Examinierter Krankenpfleger, Diversity-Manager und -Trainer.

Die Festivalwoche startet mit der „Pride Pictures Party“ (Sa, 19.10., 22 Uhr, Alte Hackerei), wo auf zwei Dancefloors die DJs Le Frik, Frankie Spiderweb und Kinsui ihre Sets voll queerer Beats auflegen, bevor „Langue étrangère“ (So, 20.10., 18 Uhr, Kinemathek; auch Sa, 26.10., 19 Uhr, Schauburg) mit seiner Liebeserklärung an die europäische Idee den bunten Filmreigen eröffnet. -pat