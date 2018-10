4. Durlacher Filmwoche

Seit 2015 präsentieren der Durlacher Filmemacher Serdar Dogan und sein Team von Sidekick Pictures sechs Tage lang publikumsträchtige Kinostarts der jüngeren Zeit.

Bei der vierten Filmwoche laufen Fatih Akins Thriller „Aus dem Nichts“ (Di, 9.10.), das Wohlfühldrama „Wunder“ (Mi, 10.10.), die Vampirstory „Only Lovers Left Alive“ (Do 11.10.), die mit der „Goldenen Palme“ ausgezeichnete und als Oscar-Kandidat in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ angetretene Satire „The Square“ (Fr, 12.10.), das ebenfalls preisgekrönte Identitätsdrama „Lion – Der lange Weg nach Hause“ (Sa 13.10.) und als Highlight zum Abschluss das mit sieben Lolas beim „Deutschen Filmpreis“ 2018 gewürdigte Biopic „Drei Tage in Quiberon“ (So, 14.10., Foto: Rohfilm Factory/Prokino/Peter Hartwig) über die letzten Monate von Schauspiel-Ikone Romy Schneider (Marie Bäumer). -pat