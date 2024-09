50 Jahre Kinemathek

„Andere Filme anders zeigen“ – so lautete 1974 das Gründungsmotto der Karlsruher Kinemathek.

Zu Beginn waren es Werke junger Filmemacher aus Deutschland, die mit bis dato unbekannten Bildern von den Lebensrealitäten in Ost und West sowie alternativen Lebens- und Liebesformen erzählten. Die Gründung eines Kommunalen Kinos in Karlsruhe stieß seinerzeit auf große Resonanz und war einer der Grundsteine für die freie Kulturszene in der Stadt.

Auch 50 Jahre später ist man in der Kinemathek davon überzeugt, „dass Filme Menschen zusammenbringen und zum Dialog anregen können“. Denn kommunale Filmarbeit will nicht nur andere Filme zeigen, sondern auch dazu einladen, an deren Auswahl mitzuwirken: So wird die Kinemathek seit 50 Jahren von ihren zahlreichen Freundschaften und Kooperationen mit Kulturvereinen, Institutionen und engagierten Gruppen der Stadtgesellschaft belebt.

Anlässlich des Jubiläums zeigt sie deshalb ab Oktober ein Programm, das von über 40 Persönlichkeiten aus ihrer Geschichte zusammengestellt wurde und 50 Filmschätze aus ihrem Archiv umfasst – darunter ebenso Klassiker wie aufrüttelnde Dokus und subversive Experimente. Das über mehrere Monate hinweg laufende Jubiläumsprogramm mit Wiederaufführungen und neuen Perspektiven auf die alten Filme wird zum Geburtstagsfest (Sa, 12.10., 15 Uhr) bei Kaffee, Kuchen, Umtrunk, Musik, Tanz, Filmvorführungen und Rückblicken in die Kinematheks-Geschichte präsentiert. -pat