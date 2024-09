8. Durlacher Filmwoche

Zum achten Mal seit 2015 und nur unterbrochen durch die beiden Corona-Jahre präsentiert der Verein Die Orgelfabrik aktuelle hochkarätige Kinofilme.

Vom Thriller („Anatomie eines Falls“: Mi 9.10.) über Romanze („Die Herrlichkeit des Lebens“: Do, 10.10.) und Drama („Das Lehrerzimmer“: Fr, 11.10.) bis zur Komödie („Morgen ist auch noch ein Tag“: Sa, 12.10. und „Oh la la – wer ahnt denn sowas?“: So 13.10., je 20 Uhr).

Erstmals wird in einer Matinee mit „Der Waldmacher“ (So, 13.10., 11 Uhr) über den australischen Agrarwissenschaftler und Gewinner des alternativen Nobelpreises Tony Rinaudo von „Oscar“-Preisträger Volker Schlöndorff, der sich per Videobotschaft persönlich ans Durlacher Publikum wendet, auch ein Dokumentarfilm gezeigt. -pat