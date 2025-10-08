9. Durlacher Filmwoche

Kino & Film // Artikel vom 08.10.2025

Barbie (Foto: Warner Bros.)

Neben der Matinee zum 70. feiernden Kultfilm „Der Hofnarr“ (So, 11 Uhr) sticht aus dem Programm der „Durlacher Filmwoche“ diesmal das 2024 achtfach „Oscar“-nominierte und fürs „Beste adaptierte Drehbuch“ ausgezeichnete Vatikan-Drama „Konklave“ (So) mit Ralph Fiennes heraus.

Ebenfalls acht Nominierungen zählt die Komödie „Barbie“ (Mi) alias Margot Robbie und Ryan Gosling als Ken („Oscar“ für den „Besten Song“ 2023); von der Academy vergangenes Jahr als „Bester Internationaler Film“ vorgeschlagen wurde Wim Wenders’ deutsch-japanisches poetisches Porträt „Perfect Days“ (Fr).

Christian Clavier gibt in „Voilà, Papa! – „Der fast perfekte Schwiegersohn“ (Sa) einen Psychoanalytiker, dem die Tochter einen ehemaligen Patienten vorstellt... Dazu: die Tragikomödie „Der Pinguin meines Lebens“ (Do). -pat

Mi-So, 8.-12.10., 20 Uhr, Orgelfabrik, Karlsruhe

