Autokino Karlsruhe

In den 60ern gehörte das Autokino zum guten Ton.

Die meisten Bundesländer haben in Corona-Zeiten dieses kultige Unterhaltungsformat wiederentdeckt und am Mi, 22.4. wird auf dem Messplatz Karlsruhes erstes Autokino eröffnet, wo sich das Publikum in den nächsten Monaten täglich bei Sonnenuntergang auf Filme aller Art freuen kann.

Tickets zu 22,90 Euro pro Auto mit einer Fahrzeughöhe bis 1,80 Meter und max. zwei Personen müssen online gekauft werden, eine Abendkasse gibt es nicht. Einlass ist 60 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Kontrolliert wird der Code dann bei der Einfahrt durch die geschlossene Fensterscheibe. Die Besucher können außerdem zwischen verschiedenen Snacktüten wählen und bekommen diese inkl. Getränke kontaktlos bereitgestellt. Eine prozentuale Beteiligung der Einnahmen kommt dem Kammertheater zugute. -pat

Das Programm bis 30.4.: