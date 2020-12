Im Oktober 2018 wurde das Graffiti-Bild „Girl With Balloon“ des Streetart-Künstlers Banksy bei Sotheby’s in London für rund 1,2 Millionen Euro versteigert.

Das Bild zerschredderte sich durch einen eingebauten Mechanismus im Bilderrahmen unmittelbar nach der Auktion selbst. Der Film „Banksy In The Bin. Kritik einer Kritik“ entstand basierend auf einem vom Karlsruher Poetry Slammer, Moderator und Bildenden Künstler Moritz Konrad verfassten Essay zum Seminar „Die Kunst wird abgeschafft. Zum Phantasma der Aufhebung von Kunst in Leben“ bei Dr. Daniela Stöppel von der Uni München. Die via Youtube übertragene digitale Vernissage wird live moderiert von Sven Scherz-Schade. -pat