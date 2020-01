Bauhaus. Film. Expanded

Mit der Idee des „Totaltheaters“ nahm Bauhaus-Direktor Walter Gropius 1926/27 das Konzept des „Expanded Cinema“ vorweg.

Über zwölf Filmprojektoren und Leinwände verwandelten im Totaltheater Räume in immersive filmische Umgebungen, wie sie heute gang und gäbe in der Medienkunst, aber auch in Clubs oder auf Konzerten sind. Bauhaus-Professor László Moholy-Nagy sprach in diesem Kontext vom „technischen“ oder „Neuen Sehen“, von „Malerei mit Licht statt mit Pigment“. In der Ausstellung wird die Raumwirkung des am Bauhaus erdachten und praktizierten erweiterten Kinobegriffs erlebbar.

Verschieden lange Filme laufen in Loops, nebeneinander und räumlich versetzt, sodass sich immer andere Beziehungen zwischen den Bildern ergeben. Die am Bauhaus entwickelten filmischen Ansätze reichen dabei von abstrakten Filmen und Lichtprojektionen über essayistische Etüden und Tanzfilme bis zu Architektur- und politischen Dokumentarfilmen. -fd