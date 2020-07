Die kinolose Zeit geht auch in der Kinemathek zu Ende.

Ab 14.7. läuft ein wöchentliches Programm an Spiel- und Dokumentarfilmen, dessen Termine kurzfristig festgelegt werden. Auf dem Plan steht u.a. die Reihe „Black Lives Matter“, die zeigt, wie das schwarze US-Kino Rassismus reflektiert. In „I’m Not Your Negro“ nimmt Raul Peck ein Textfragment des Schriftstellers James Baldwin als Grundlage für seine Zeitreise ins Amerika der 1950er und 60er. Eigentlich wollte der italienische Regisseur Roberto Minervini eine Doku über die Musik der 30er drehen; als er die rassistische Gewalt in den Südstaaten erlebt, machte er sie zum Thema von „What You Gonna Do When The World’s On Fire“ (Sa, 25.7., 18 Uhr; So, 26.7., 15 Uhr), eingefangen in intimen Schwarzweiß-Bildern.

Und „Black Cinema“-Veteran Spike Lee ist mit seiner sommerlichen die Reihe eröffnenden Tragikomödie „Do The Right Thing“ (Di, 14.7., 19 Uhr; Sa, 18.7., 18 Uhr) vertreten. Dem Lockdown fielen auch zahlreiche Premieren zum Opfer, von denen jetzt einige nachgeholt werden; darunter das türkische Drama „Eine Geschichte von drei Schwestern“ und der wilde kolumbianische Dschungeltrip „Monos“ mit seinen atemberaubenden Naturaufnahmen und dem grandiosen Soundtrack der britischen Komponistin Mica Levi. Zum Kinostart läuft außerdem das Drama „Schwarze Milch“ (Do+Di, 23.+28.7., 19 Uhr; Sa, 25.7., 15 Uhr; So, 26.7., 18 Uhr). Die vorerst zugelassenen rund 30 registrierten Zuschauer besorgen sich ihr Ticket online; ein spontaner Kinobesuch ist möglich, sofern Platz vorhanden. -pat