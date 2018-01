Black Utopia

Der künstlerisch-philosophischen Strömung des Afro-Futurismus widmet die Kinemathek im Januar und Februar einen kleinen Schwerpunkt.

Entstanden in den 1950er Jahren verbindet sie Science-Fiction-Elemente und Technologiebegeisterung mit Ideen des Panafrikanismus und afrikanischer Mythologie. Exemplarisch dafür ist der Baxploitation-Klassiker „Space Is The Place“ (Fr+Sa, 12.+13.1.) von 1974.

Darin spielt der Avantgarde-Jazzer Sun Ra einen Außerirdischen, der mit seinem Raumschiff auf die Erde zurückkehrt, um die schwarze Community zu retten. Am ersten Spieltermin führt Kunsthistoriker Alex Moussa Sawadogo aus Burkina Faso in das Kino des Afro-Futurismus ein. -pat