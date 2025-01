Cameron Diaz mit Robert Besta auf Netflix „Back In Action

Der auch als Indie-Musiker mit seiner Band Micor aktive Wahl-Karlsruher Schauspieler und Musiker Robert Besta ist vor allem als TV-Bösewicht bekannt.

Ob im Hauptcast der SWR-Kultserie „Die Fallers“ (So, 19.15 Uhr), im „Tatort“ – oder in der neuen Netflix-Spionagekomödie „Back In Action, mit der Cameron Diaz unter Regie von Seth Gordon nach zehn Jahren Abstinenz ihr Schauspielcomeback feiert.

Als Ex-CIA-Agentin Emily, die mit ihrem privaten wie beruflichen Partner Matt (Jamie Foxx) das Familienleben genießt, nachdem sie am Ende der letzten Mission ihren Tod vorgetäuscht haben und nun von der Geheimdienstvergangenheit in Person des belarussischen Cyberterroristen Balthazar Gor (Besta) eingeholt werden. -pat