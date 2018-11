Cinema Italia 2018

Mit der „Cinema Italia“-Tournee kommt alljährlich das neue italienische Kino nach Karlsruhe.

Die 21. Ausgabe des Festivals präsentiert sechs aktuelle Filme in untertitelten Originalfassungen, die hierzulande noch nicht zu sehen waren. Der eröffnende „Alles was du willst“ (8./10./11.11.) ist eine liebevolle Komödie über die Begegnung zwischen einem lustlosen jungen Mann und einem greisen Schriftsteller, der trotz Alzheimer nichts an Würde und Eleganz verloren hat.

Auf originelle Art greift „Taranta On The Road“ (9.+11.11.) das Thema Migration auf; „Im Gleichgewicht“ (9.+13.11.) zeigt einen mit der organisierten Kriminalität in Konflikt geratenden glaubenskriselnden Priester und der mit zehn Preisen ausgezeichneten Publikumserfolg „Love & Crime“ (10.+14.11.) verbindet Gangsterfilm-Parodie, Liebesgeschichte und Musical in einem Mafia-Stück. „Fortunata“ (11.+13.11.) handelt von einer alleinerziehenden Mutter, die ihr Lebensglück sucht und in der zum Abschluss laufenden turbulenten Culture-Clash-Komödie „Wie eine Katze auf der Autobahn“ (10.+14.11.) passt es der ruppigen Monica überhaupt nicht, dass sich ihr Teenager-Sohn in die Tochter eines feinsinnigen Intellektuellen verliebt hat. -pat