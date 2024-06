Mit einer neuen Filmreihe zu gesellschaftlichen Themen ist das ZKM zu Gast in der Kinemathek.

Passend zur aktuellen Ausstellung „(A)I Tell You, You Tell Me“ handelt der erste Film von KI. „Coded Bias“ von Shalini Kantayya befragt, wie sich das Ungleichgewicht der Algorithmen auf die Menschen ausübt, die aus dem Raster fallen.

Denn die Codes sind meist auf weiße, männliche Nutzer ausgelegt, was sich bei Suchmaschinen oder den Sozialen Medien bemerkbar macht. Warum sollen Gesichter von Frauen weniger präzise klassifiziert werden? -sb