Coffee And Cigarettes

Begleitend zu seinen Spielfilmen inszenierte Jim Jarmusch mit den beteiligten Schauspielern zwischen 1986 und 2003 insgesamt elf Kurzfilme.

Meist sitzen Tom Waits, Iggy Pop, Roberto Benigni, Bill Murray, Steve Buscemi oder Cate Blanchett dabei am Tisch, trinken Kaffee, rauchen und palavern über Gott und die Welt. Das Ergebnis ist Jarmusch in konzentrierter Form: lakonisch, skurril, witzig und mit hohem Suchtpotenzial. Jedem Film ist ein Musikstück zugeordnet, was die Sache noch kurzweiliger macht! -pat