Cranko & If It Were Love

Kino & Film // Artikel vom 14.11.2025

Im Rahmen von „Tanz Karlsruhe“ läuft das Porträt über John „Cranko“ (Fr, 14.11.,19.30 Uhr) mit Archivmaterial, Interviews und Bühnenaufnahmen des Choreografen, der das klassische Ballett revolutioniert hat.

„If It Were Love“ (Do, 20.11., 19 Uhr) begleitet Gisèle Viennes Produktion „Crowd“ auf Europatour. Dazu „A Moth On A Bomb“, ein Kurzfilm über die Beziehung zwischen Mensch, Raum und Gewalt. -pat

Kinemathek, Karlsruhe

Twilight (Foto: Leonine)

„Kino im Blauen Salon“ Wintersemester 2025/26

Kino & Film // Artikel vom 14.11.2025

„Das Archiv lebt!“ überschreibt das studentische Kino der Staatlichen Hochschule für Gestaltung sein aus Schätzen der eigenen Filmsammlung, Schenkungen, Tauschgeschäften, Rettungen und Entdeckungen zusammengestelltes Wintersemesterprogramm 2025/26.

Weiterlesen …
Wenn du Angst hast nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst (Foto: Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion)

32. Pride Pictures – Queer Film Festival Karlsruhe

Kino & Film // Artikel vom 18.10.2025

Acht Tage queere Filmkultur, Austausch, Diversität, Toleranz und Empowerment haben sich die „Pride Pictures“ auf die Regenbogenfahne geschrieben.

Weiterlesen …
Is’ was, Doc? (Foto: Park Circus)

„Kino im Blauen Salon“ Wintersemester 2025/26

Kino & Film // Artikel vom 10.10.2025

Das studentische Kino der Staatlichen Hochschule für Gestaltung widmet sich im Wintersemester 2025/26 den Schätzen der eigenen Filmsammlung aus Schenkungen, Tauschgeschäften, Rettungen und Entdeckungen, die das Team seit der ersten 35mm-Kopie – dem skurrilen tschechischen Western „Summer Love“ (2006) mit italienischen Untertiteln und Val Kilmer, der lediglich einen Kurzauftritt als Leiche absolviert – zusammengetragen hat.

Weiterlesen …
Barbie (Foto: Warner Bros.)

9. Durlacher Filmwoche

Kino & Film // Artikel vom 08.10.2025

Neben der Matinee zum 70. feiernden Kultfilm „Der Hofnarr“ (So, 11 Uhr) sticht aus dem Programm der „Durlacher Filmwoche“ diesmal das 2024 achtfach „Oscar“-nominierte und fürs „Beste adaptierte Drehbuch“ ausgezeichnete Vatikan-Drama „Konklave“ (So) mit Ralph Fiennes heraus.

Weiterlesen …

Operation Afrika – Die Jagd nach den Rohstoffen der Zukunft

Kino & Film // Artikel vom 24.09.2025

Im Kongo kaufen chinesische Händler in Kleinminen illegal Kobalt, in Namibia ist in der Wüste ein Teile eines Nationalparks bedrohenden Projekts für grünen Wasserstoff geplant und in den Mangrovenwäldern des Nigerdeltas versuchen europäische Investoren, lukrative Erdgasdeals einzufädeln.

Weiterlesen …
Universum-City Kino Karlsruhe

Universum-City: Das Kinofest 2025

Kino & Film // Artikel vom 13.09.2025

Mitten am Europaplatz liegt seit 1953 das inzwischen zum Kinopolis-Verbund gehörende Universum-City als eines der modernsten Karlsruher Kinos.

Weiterlesen …
Das deutsche Kino

Das deutsche Kino: Eine Reise durch Zeit & Trends

Kino & Film // Artikel vom 01.09.2025

Das Kino in Deutschland ist mehr als nur Unterhaltung – es ist eine kulturelle Institution, die Emotionen weckt und Geschichten erzählt, die uns lange nachhallen.

Weiterlesen …
Poker (Foto: pexels.com)

Filme mit Poker: Wenn Karten auf der Leinwand Geschichte schreiben

Kino & Film // Artikel vom 07.08.2025

Poker ist mehr als ein Spiel.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über KINO & FILM

