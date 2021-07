Déjà Vu @ Toujours Kultur 2021

Der als Ausrichter des Karlsruher „Stummfilm-Festivals“ bekannte Verein Déjà Vu macht die Substage-Halle zwischen 25.7. und 5.9. zum Vorführsaal, während die Mitveranstalter draußen „Toujours Kultur“ von Punk bis Kabarett veranstalten.

Zum lockeren Auftakt (Sa, 17.7.) läuft die Verwechslungskomödie „Der karierte Regenmantel“ (1917, Musik: Leo Perrigo) von Max Mack; es folgen drei Raritäten des Werbefilmpioniers Julius Pinschewer: „Der Zahnteufel“, „Im Filmatelier“ und „Sektzauber“ (Musik: Andreas Benz). Höhepunkt des Abends ist der durch seine außergewöhnliche Bildgestaltung einzigartige Kurzspielfilm „Polizeibericht Überfall“ (1928, Musik: Leo Perrigo) von Ernö Metzner, in dem eine unbedacht aufgehobene Münze zum Ausgangspunkt eines völlig aus dem Ruder laufenden Tages wird.

Weiter geht’s mit „The Mantrap“ (Sa, 24.7., Musik: Andreas Benz), eine hierzulande wenig bekannte und noch weniger gezeigte 1926er Erfolgskomödie von Victor Fleming („Gone With The Wind“), der seine Karriere schon während der Stummfilmära begonnen hat. Auch wegen Clara Bow in der weiblichen Hauptrolle als kokette Maniküristin Alverna hat der Film fast 100 Jahre nach seiner Premiere nur wenig an Witz und erotischer Energie verloren. Und mit der politischen Utopie „Das Himmelsschiff“ (Sa, 31.7., Musik: Sai Lento alias Reiko Emura u. Shinichi Minami) von Holger-Madsen (mit Bindestrich!) gibt es einen frühen Science-Fiction aus der Zeit, da sich die Welt im vierten Kriegsjahr befand: Nach der Mars-Landung treffen Astronauten auf eine pazifistische Gesellschaft von Vegetariern… -pat