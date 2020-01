Der autoreflexive Film

Teil der Filmgeschichte sind auch Filme über Filme, in denen über das Medium selbst nachgedacht wird.

Was macht ein Genre und seine Codes aus? Wie autonom können Film-AutorInnen künstlerisch sein, in Anbetracht der Zwänge von Ökonomie und Unterhaltungsindustrie? Ergänzend zur Reihe „Traumfabrik“ an der Schauburg stellt Wolfgang Petroll in einem Filmexploratorium solche autoreflexiven Kinowerke in Ausschnitten vor. Vertretene Genres sind Drama, Komödie, Dokumentarfilm, Thriller, Musical, Biopic, Film Noir und Nouvelle Vague. -fd