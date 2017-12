Der durch seine beiden „Dangerman“-Movies überregional bekannte Karlsruher Filmemacher, Videokünstler und Musiker Ritchie Stravinski alias B.B. Rebozo dreht seit über 20 Jahren preiswerte, aber aufwändig produzierte Skurrilitäten.

Wobei der Fördergeldverweigerer gerne aus US-Filmen und TV-Serien zitiert. Auf Einladung des Künstlerkollektivs Neue Fledermaus zeigt Stravinski unter dem Titel „Die pubertären Fantasien des B.B. Rebozo“ ein Best Of der zwischen 1997 und 2017 unter seinem Label Z-Movies entstandenen Kurzfilme: Zu erwarten sind bei freiem Eintritt u.a. per Stop-Motion animierte Action-Kracher, singende Knetmännchenfrauen, Handpuppen im Zombie-Fight und ein Karlsruhe verwüstender Riesenroboter. -pat