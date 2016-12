Die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe

Die Zeit bleibt nie stehen.

Dies zu spüren war für Philipp Hartmann irgendwann so intensiv, seine Chronophobie so stark, dass er einen Film über sie machen musste. Der in Hamburg ansässige Karlsruher Filmemacher lässt die Atomuhr auf Sanduhren prallen, steigt hinter das Zeitempfinden von Kindern und Alzheimer-PatientInnen, collagiert, denkt nach und kommt zu überraschenden Erkenntnissen, die dem Publikum aber keine endgültigen Erkenntnisse vorkauen. Der Film läuft auf Deutsch, der Vortrag auf Englisch. -fd