Das Karlsruher Dokumentarfestival ist zurück im realen Leben!

Neben der Kinemathek als zentralem Schauplatz für Dokumentarfilme (darunter diesmal etliche für die große Leinwand gemachte Kinoproduktionen), Hördokumentationen und dokumentarische Installationen finden zusätzliche Programmpunkte und Sonderveranstaltungen an Off-Locations statt. Alle im Wettbewerb vertretenen KünstlerInnen, Autoren und Regisseure reisen an; die ausführlichen Gespräche mit Publikum und Jury sind wie ein großer Teil des Programms zusätzlich als Stream verfügbar. Die Talks sind kostenlos, für das von 14.9., 19 Uhr, bis 26.9., 23 Uhr, abrufbare Gesamtangebot muss ein Onlinepass gekauft werden. Im Anschluss an die Eröffnung (Di, 14.9., 19 Uhr) gezeigt wird „Walchensee Forever“ von Janna Ji Wonders, die vornehmlich aus der Perspektive der Frauen ihrer Familie auf die Generationen eines ganzen Jahrhunderts blickt.

Ein weiteres Highlight ist das „Open Air Special“ (So, 19.9.) auf dem „Kino Campus Expanded“ von „Toujours Kultur“: Gespielt werden die Hördoku „Das Mädchen, das vom Himmel fiel“ (19.30 Uhr; auch Mi, 15.9., 17 Uhr, Kinemathek) von Renate Maurer über die 17-jährige Juliane Koepcke, die 1971 nach einem Flugzeugabsturz im Regenwald als einzige mit dem Leben davonkommt, und der Filmbeitrag „Wenn es Liebe wäre“ (21.30 Uhr; auch Sa, 18.9., 20 Uhr, Kinemathek), in dem Patric Chihas ein Tanzstück der Choreografin Gisèle Vienne für seine Beobachtungen körperlicher Beziehungen im Rausch einer 90er-Raveparty nutzt. Das Festivalfinale (So, 19.9., 20.30 Uhr) startet mit den Nominierten und Gewinnern des sechsten Kurzdokuwettbewerbs, bevor die Jury ihre „Dokka“-Preise vergibt; abschließend ist abermals der Siegerfilm zu sehen. -pat