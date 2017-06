Filmpalast am ZKM: IMAX with Laser & On Stage

„The First Avenger: Civil War“ hat Spidey vor gut einem Jahr ins Marvel Cinematic Universe eingeführt.

Seit 2002 schon der dritte Reboot für den jetzt von Tom Holland verkörperten netzeschwingenden Superhelden, der mit „Spider-Man: Homecoming“ (Start: 13.7.) seinen ersten Soloauftritt hinlegt und unter dem gestrengen Auge von Mentor Tony „Iron Man“ Stark (Robert Downey Jr.) gegen den vogelartigen Antagonisten Vulture (Michael Keaton) antritt. Das DC Extended Universe hält mit seiner Amazonenprinzessin „Wonder Woman“ (15.6.) dagegen; eine Woche später zettelt Michael Bay in „Transformers: The Last Knight“ (22.6.) den fünften Teil der Megamaterialschlacht an.

Und die „On Stage“-Reihe empfängt am Fr, 9.6. gleich zwei Liveübertragungen: Ab 21 Uhr schaltet die Leinwand nach London in die O2 Arena, wo Take That neben dem achten Studioalbum „Wonderland“ ihre All-Time-Favourites „Back For Good“ & Co. auspacken. Klassik-Liebhaber nehmen bereits um 19.30 Uhr bei den Berliner Philharmonikern Platz, die Dvořáks Symphonie „Aus der Neuen Welt“ sowie John Adams’ „City Noir“ im Programm haben. -pat