Filmpalast am ZKM: On Stage & IMAX with Laser

Konzertübertragungen, Bühnenaufführungen, Serien-Highlights, Animes, besondere Spielfilme und anderen alternativen Content präsentiert der Filmpalast am ZKM in seiner Reihe „On Stage“.

Als nächstes heißt es „Feuer frei!“ für den 2012 im Palais Omnisports gedrehten Konzertfilm „Rammstein: Paris“ (Do+Mi, 23.+29.3., 20 Uhr; Fr, 24.3., 22.45 Uhr). Drei Wochen vor VÖ des 20. Deep-Purple-Studioalbums läuft „From Here To Infinite“ (Do, 16.3., 20 Uhr), die Doku zur Entstehung der neuen Platte; im Anschluss gibt’s ein Pre-Listening von zwei unveröffentlichten Songs der kürzlich in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommenen Musiker um Ian Gillan.

Saalübergreifend stechen drei Live-Action-Adaptionen hervor: Die „Anime Nights“ zeigen die Fortsetzung der apokalyptischen Saga „Attack On Titan“ (Di, 28.3., 20 Uhr), das „IMAX with Laser“-Kino spielt den Disney-Märchenklassiker über die Schöne (Emma Watson) und das Biest (Dan Stevens, Start: 16.3.) sowie ebenfalls in 3D die Realverfilmung von Mamoru Oshiis Kult-Anime „Ghost In The Shell“ (30.3.) mit Scarlett Johansson. Und on top gibt’s hier noch Teil acht des Street-Racing-Spektakels „Fast & Furious“ (13.4.). -pat