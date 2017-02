Filmpalast am ZKM

Wer in Karlsruhe Rammstein live sehen wollte, musste bislang mit dem Tribute „Stahlzeit“ vorliebnehmen.

Leibhaftig bekommt man Till Lindemann & Co. zwar nicht zu Gesicht, aber der vom schwedischen Regisseur Jonas Åkerlund 2012 während der „Made In Germany“-Tour vor 17.000 Zuschauern im Palais Omnisports gedrehte Konzertfilm „Rammstein: Paris“ (Do, 23.3., 20 Uhr; Fr, 24.3., 22.45 Uhr) lässt mit seinen 16 vornehmlich auf den ersten drei Alben versammelten Hits wie „Asche zu Asche“, „Du riechst so gut“, „Engel“ oder „Feuer frei!“ das bombastische Pyrospektakel hautnah nacherleben! Zuvor zeigen die „Kazé Anime Nights“ drei Episoden der mangabasierten Superhelden-Comedy um „One Punch Man“ (Di, 28.2., 20 Uhr) Saitama – erstmals in deutscher Synchronfassung!

Und der „IMAX with Laser“-Saal spielt „The Lego Batman Movie“ (Start: 9.2.): Das „Lego Movie“-Spin-off konzentriert sich auf den deprimiert-narzisstischen dunklen Ritter, der von einer Musikerkarriere träumt, und nun mit Ziehsohn Robin gegen den Joker antritt. Ebenfalls in 3D mutiert Hugh Jackman letztmalig zum klingenschwingenden „Logan – The Wolverine“ (Start: 2.3.). -pat