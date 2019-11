Free To Rock

Die über einen Zeitraum von zwölf Jahren entstandene Doku von Jim Brown zeigt, „How Rock'n'Roll Helped End The Cold War“.

Der vierfache „Emmy“-Gewinner demonstriert im O-Ton mit deutschen Untertiteln, was „Soft Diplomacy“ ausrichten kann – mit Kiefer Sutherland als Erzähler und den wichtigsten Politikern, Musikern und Aktivisten, u.a. Jimmy Carter und Michail Gorbatschow, Elvis Presley, die Beatles, Billy Joel, Metallica, Scorpions, Beach Boys, Elton John oder Bruce Springsteen.

Im Anschluss an das von Journalist Peter Dollé moderierte eintrittsfreie Filmscreening stehen Produzent Doug Yeager und Peter Claussen, ehemaliger Diplomat an der US-Botschaft in Ost-Berlin, zum Gepräch bereit. -pat