Der Film „Fritz – ein Leben“ dokumentiert die Lebensbilanz von Fritz P., der im August 99 Jahre alt wurde.

Geboren in Brünn besuchte er keine höhere Schule, mit 17 ging er in den Krieg, der ihn später zum Vertriebenen machte. Weder als Schwarzmarkthändler in der Nachkriegs- und Geschäftsmann in der Wirtschaftswunderzeit machte er Karriere. Erst seit seine Frau tot ist, weiß er, dass er glücklich verheiratet war. Mit 40 Jahren beginnt er Gedichte und Kabarettprogramme für die Kleine Bühne und das Seniorenkabarett Graue Zellen in Ettlingen zu schreiben. 2015 lässt er mit der Psychotherapeutin Gabriele Knauf sein Leben Revue passieren.

Der Protagonist Fritz Pechovsky und Filmemacher Werner Knauf sind anwesend, beantworten Fragen und diskutieren mit dem Publikum. -rw