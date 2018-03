Auch sieben Jahre danach versucht Japan mit Müh und Not, die Folgen von Fukushima in den Griff zu bekommen.

Thorsten Trimpop hat für seinen preisgekrönten Dokumentarfilm „Furusato – Wunde Heimat“ die verstrahlte Gegend besucht, in der wieder Menschen leben, obwohl sie genau wissen, dass von ihr eine unsichtbare tödliche Gefahr ausgeht. Am So, 4.3. steht der Filmemacher bei der 19-Uhr-Vorstellung im Studio 3 der Kinemathek für Diskussionen bereit. -pat