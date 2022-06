Glücksspiel & Kino: Filme, die Sie bis zum Ende in Atem halten

Glücksspiel ist schon seit vielen Jahren faszinierend.

Angesichts der großen Popularität des Glücksspiels kommen Regisseure nicht daran vorbei. Aus diesem Grund präsentierten sie eine große Anzahl von Filmen über das Casino, in denen jeder Spieler das Adrenalin und die Aufregung mit den Hauptfiguren spüren kann. Risiko, Spannung und Siegesmut: Das sind die Gefühle, die in der üblichen Routine fehlen.

Um sie in vollen Zügen zu erleben, ist es am einfachsten, sich interessante Filme über das Glücksspiel anzusehen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Filmindustrie Hunderte von Filmen anbietet, in denen die Hauptfiguren zocken, weil sie der Handlung Schärfe verleihen. Aber unter dieser großen Zahl gibt es einige Filme, die helfen, in eine alternative Welt des Risikos und der Freude am Gewinnen einzutauchen.

Casino

Der Film wurde 1995 veröffentlicht und von Martin Scorsese inszeniert. Der Protagonist Sam „Ace“ Rothstein ist ein erfahrener Spieler, der gebeten wird, ein Casino in Las Vegas zu leiten. Der Film zeigt das Leben von High Rollers in Las Vegas und die Probleme des Casino-Managements. Für die besondere Atmosphäre des Films sorgen die Starschauspieler Sharon Stone, Robert De Niro und Joe Pesci. Der Film basiert auf einem populärwissenschaftlichen Buch mit dem Titel „Casino: Love And Honor In Las Vegas“, wobei die Hauptfiguren echten Menschen nachempfunden sind. Daher ist es ein wunderbares Bild des Lebens der großen Spieler der Stadt und ihrer Casinos.

Molly’s Game

Das Besondere an diesem Film ist, dass er auf realen Ereignissen basiert und daher die besondere Aufmerksamkeit von Filmfans auf sich zieht. Protagonistin ist die 26-jährige olympische Skifahrerin Molly Bloom, die den größten Ruhm nicht durch sportliche Erfolge erlangt hat, sondern durch die Gründung des prestigeträchtigsten Underground-Pokerclubs in Kalifornien. Zu ihren Klienten zählten milliardenschwere Geschäftsleute, Hollywood-Schauspieler, Spitzensportler und sogar die russische Mafia. Ihre Gewinne waren beeindruckend, als hätte sie einen , als hätte sie einen 400% Casino Bonus erhalten. Allerdings lief nicht alles so glatt, denn ihr abenteuerlicher Plan wurde vom FBI aufgedeckt. Um zu entkommen, muss die Hauptfigur alles riskieren.

Ocean’s Eleven

Die Hauptfiguren des Films, die als Kriminelle auftreten, spielen Schauspieler wie Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts und Matt Damon. Sie planen, 150 Mio. Dollar von drei der größten Casinos in Las Vegas zu stehlen. Die komplexe Handlung beinhaltet den Einsatz von Täuschung, Akrobatik, Stealth, Hacking und dem EMP-Gerät als Mittel zum Zweck. Danny Ocean rekrutiert sein elfköpfiges Team und bereitet es auf den Raubüberfall vor. Wenn in der ersten Hälfte des Films der Plan gründlich vorbereitet wird, geht es im zweiten Teil Schritt für Schritt um den Diebstahl selbst.

Rounders

Eine weitere originelle Geschichte, in der die westliche Welt auf die russische Mafia trifft. Die Handlung des Films wird Pokerfans sicher gefallen. Die Hauptfiguren Mike McDermott, gespielt von Matt Damon, und ein russischer Gangster mit dem Spitznamen Teddy, gespielt von John Malkovich, treten in diesem spannenden Spiel gegeneinander an. Michael versucht, mit dem Spielen aufzuhören, aber Leicester wird aus dem Gefängnis entlassen und sagt, er werde eine alte Schuld abzahlen. Nur ein Sieg wird helfen, ein Ende zu setzen. Aber wer wird der Gewinner sein – Michael oder Teddy?

Maverick

Dieser Film war ein Kassenerfolg und wurde sogar für einen „Oscar“ für das beste Kostümdesign nominiert. Starschauspieler wie Mel Gibson und Jody Foster sind einer der Gründe für den Erfolg des Films. Der Handlung zufolge will ein Kartenspiel-Fan, der ein professioneller Spieler ist, in die Geschichte eingehen und versucht daher, ein prestigeträchtiges Turnier zu gewinnen. Aber der Protagonist schafft es nicht, den notwendigen Betrag aufzubringen, um einen obligatorischen Beitrag zu leisten, und beschließt, alle Schulden zurückzuzahlen und sich mit Freunden und sogar Feinden zu treffen. Doch er trifft auf die charmante Anabel, die sich ihm in den Weg stellt, und so erwarten die Zuschauer spannende Entwicklungen.